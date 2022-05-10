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Испания
10 мая 2022, 12:34 | Обновлено 10 мая 2022, 12:46
1373
0

ВИДЕО. Ты играешь, пока Украина плачет. Фанаты Атлетико пристыдили Лунина

Часть болельщиков «матрасников» пыталась вывести украинца из равновесия во время поединка

10 мая 2022, 12:34 | Обновлено 10 мая 2022, 12:46
1373
0
ВИДЕО. Ты играешь, пока Украина плачет. Фанаты Атлетико пристыдили Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine

Во время центрального поединка 35-го тура Ла Лиги, в котором играли мадридские «Атлетико» и «Реал», произошел неприятный инцидент.

Часть болельщиков «матрасников» пыталась вывести украинского вратаря «сливочных» Андрея Лунина из равновесия, выкрикивая в мегафон едкие фразы.

«Ты здесь играешь, а вся твоя страна плачет», - говорил один из болельщиков.

Впрочем, большая часть присутствовавших на «Ванда Метраполитано» освистала эти слова.

В том поединке, который для Лунина стал дебютным за «Реал» в чемпионате Испании, «Атлетико» одержал победу со счетом 1:0.

 

 

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Андрей Лунин Реал Мадрид Атлетико Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
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Источник Sport.ua
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