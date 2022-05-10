ВИДЕО. Ты играешь, пока Украина плачет. Фанаты Атлетико пристыдили Лунина

Во время центрального поединка 35-го тура Ла Лиги, в котором играли мадридские «Атлетико» и «Реал», произошел неприятный инцидент.

Часть болельщиков «матрасников» пыталась вывести украинского вратаря «сливочных» Андрея Лунина из равновесия, выкрикивая в мегафон едкие фразы.

«Ты здесь играешь, а вся твоя страна плачет», - говорил один из болельщиков.

Впрочем, большая часть присутствовавших на «Ванда Метраполитано» освистала эти слова.

В том поединке, который для Лунина стал дебютным за «Реал» в чемпионате Испании, «Атлетико» одержал победу со счетом 1:0.