ВИДЕО. Ты играешь, пока Украина плачет. Фанаты Атлетико пристыдили Лунина
Часть болельщиков «матрасников» пыталась вывести украинца из равновесия во время поединка
Во время центрального поединка 35-го тура Ла Лиги, в котором играли мадридские «Атлетико» и «Реал», произошел неприятный инцидент.
Часть болельщиков «матрасников» пыталась вывести украинского вратаря «сливочных» Андрея Лунина из равновесия, выкрикивая в мегафон едкие фразы.
«Ты здесь играешь, а вся твоя страна плачет», - говорил один из болельщиков.
Впрочем, большая часть присутствовавших на «Ванда Метраполитано» освистала эти слова.
В том поединке, который для Лунина стал дебютным за «Реал» в чемпионате Испании, «Атлетико» одержал победу со счетом 1:0.
Cánticos a Lunin en el Wanda de absoluta vergüenza.— RNMJ TV Real Madrid (@rnmjtv2) May 9, 2022
Según presentador EDD cantaban: "Tú aquí jugando y tu país llorando" pic.twitter.com/pZLRsiBHDM
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