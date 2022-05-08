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  4. Лунин пропустил с пенальти. Атлетико выиграл мадридское дерби у Реала
Испания
08 мая 2022, 23:59 | Обновлено 09 мая 2022, 00:19
362
2

Лунин пропустил с пенальти. Атлетико выиграл мадридское дерби у Реала

«Галактикос» ранее уже обеспечили себе чемпионство по итогам сезона

08 мая 2022, 23:59 | Обновлено 09 мая 2022, 00:19
362
2
Лунин пропустил с пенальти. Атлетико выиграл мадридское дерби у Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В 35-го тура чемпионата Испании «Атлетико» дома обыграл «Реал» в мадридском дерби со счетом 1:0.

Единственный гол с пенальти на 40-й минуте встречи забил Янник Карраско.

Украинский голкипер Андрей Лунин провел на поле весь матч, дебютировав за «Реал» в Ла Лиге. Не считая эпизода с пропущенным голом с пенальти, украинец не раз выручал свою команду.

Команда Карло Анчелотти уже обеспечила себе чемпионство, а «Атлетико» за 3 тура до финиша занимает 4-ю позицию, практически обеспечив себе место в Лиге чемпионов следующего сезона.

Лига 1. 35-й тур

Атлетико – Реал – 1:0

Гол: Феррейра-Карраско, 40 (пен).

Атлетико: Облак, Мандава (Фелипе, 73), Хименес, Савич, Врсалько, Феррейра-Карраско (Лоди, 90), Кондогбья, Коке, Льоренте, Кунья (де Пауль, 89), Корреа (Гризманн, 46).

Реал: Лунин, Начо, Вальехо, Эдер Милитау (Менди, 69), Васкес, Кроос (Модрич, 68), Каземиро (Вальверде, 61), Камавинга, Родриго, Йович (Винисиус Жуниор, 61), Асенсио.

Предупреждения: Льоренте, 37, Савич, 63 – Йович, 20, Васкес, 28, Вальехо, 38, Начо, 71.

Судья: Градо (Испания).

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

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Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Атлетико - Реал Янник Феррейра Карраско
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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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pol-55
Нуу Андрію повезло, що суперники мазали-кілька раз не бачив у нього,а от Облак кілька раз рятував точно.
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0
Hg
Хорошо что Андрей сыграл матч уровня ЛЧ. Хоть встряхнулся морально.
Ещё лучше что выгребать от Ливерпуля будет Куртуа.
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-1
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