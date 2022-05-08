8 мая в 22:00 в матче 35-го тура чемпионата Испании играют «Атлетико» и «Реал».

Украинский голкипер Андрей Лунин заявлен в основе. Он дебютирует за «Реал» в Ла Лиге.

Видеотрансляция матча доступна с помощью видеосервиса MEGOGO.

Атлетико – Реал. Дебют Лунина за мадридцев в Ла Лиге. Смотреть онлайн. LIVE

Стартовые составы команд