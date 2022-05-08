перерыв 1 : 0
Испания08 мая 2022, 22:00 | Обновлено 08 мая 2022, 22:42
1967
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Атлетико – Реал. Дебют Лунина за мадридцев в Ла Лиге. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 8 мая в 22:00 центральный матч 35-го тура чемпионата Испании
08 мая 2022, 22:00 | Обновлено 08 мая 2022, 22:42
1967
1
8 мая в 22:00 в матче 35-го тура чемпионата Испании играют «Атлетико» и «Реал».
Украинский голкипер Андрей Лунин заявлен в основе. Он дебютирует за «Реал» в Ла Лиге.
Видеотрансляция матча доступна с помощью видеосервиса MEGOGO.
Атлетико – Реал. Дебют Лунина за мадридцев в Ла Лиге. Смотреть онлайн. LIVE
Стартовые составы команд
XI ❤️🤍 pic.twitter.com/4BmRYew2vZ— Atlético de Madrid (@Atleti) May 8, 2022
📋✅ Our starting 𝗫𝗜 🆚 @atletienglish! #AtletiRealMadrid pic.twitter.com/pW8nd0C4I2— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) May 8, 2022
События матча
40’
ГОЛ ! С пенальти забил Янник Феррейра-Карраско (Атлетико Мадрид).
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