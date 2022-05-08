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  4. Атлетико – Реал. Дебют Лунина за мадридцев в Ла Лиге. Смотреть онлайн. LIVE
Чемпионат Испании
Атлетико Мадрид
перерыв 1 : 0
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
08 мая 2022, 22:00 | Обновлено 08 мая 2022, 22:42
1967
1

Атлетико – Реал. Дебют Лунина за мадридцев в Ла Лиге. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 8 мая в 22:00 центральный матч 35-го тура чемпионата Испании

08 мая 2022, 22:00 | Обновлено 08 мая 2022, 22:42
1967
1
Атлетико – Реал. Дебют Лунина за мадридцев в Ла Лиге. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

8 мая в 22:00 в матче 35-го тура чемпионата Испании играют «Атлетико» и «Реал».

Украинский голкипер Андрей Лунин заявлен в основе. Он дебютирует за «Реал» в Ла Лиге.

Видеотрансляция матча доступна с помощью видеосервиса MEGOGO.

Атлетико – Реал. Дебют Лунина за мадридцев в Ла Лиге. Смотреть онлайн. LIVE

Стартовые составы команд

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События матча

40’
ГОЛ ! С пенальти забил Янник Феррейра-Карраско (Атлетико Мадрид).
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Источник Sport.ua
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