Атлетико Мадрид

В 35-м туре чемпионата Испании «Атлетико» дома обыграл «Реал» в мадридском дерби со счетом 1:0.

Единственный гол с пенальти на 40-й минуте встречи забил Янник Карраско.

Украинский голкипер Андрей Лунин провел на поле весь матч, дебютировав за «Реал» в Ла Лиге. Не считая эпизода с пропущенным голом с пенальти, украинец не раз выручал свою команду.

Лига 1. 35-й тур

Атлетико – Реал – 1:0

Гол: Феррейра-Карраско, 40 (пен).

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Феррейра-Карраско, 40 мин (пен).