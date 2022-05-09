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Испания
09 мая 2022, 00:59 | Обновлено 09 мая 2022, 01:30
315
0

Атлетико – Реал – 1:0. Как дебютировал Лунин. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 35-го тура чемпионата Испании

09 мая 2022, 00:59 | Обновлено 09 мая 2022, 01:30
315
0
Атлетико – Реал – 1:0. Как дебютировал Лунин. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В 35-м туре чемпионата Испании «Атлетико» дома обыграл «Реал» в мадридском дерби со счетом 1:0.

Единственный гол с пенальти на 40-й минуте встречи забил Янник Карраско.

Украинский голкипер Андрей Лунин провел на поле весь матч, дебютировав за «Реал» в Ла Лиге. Не считая эпизода с пропущенным голом с пенальти, украинец не раз выручал свою команду.

Лига 1. 35-й тур

Атлетико – Реал – 1:0

Гол: Феррейра-Карраско, 40 (пен).

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Феррейра-Карраско, 40 мин (пен).

События матча

40’
ГОЛ ! С пенальти забил Янник Феррейра-Карраско (Атлетико Мадрид).
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Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Янник Феррейра Карраско Атлетико - Реал видео голов и обзор пенальти
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Источник Sport.ua
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