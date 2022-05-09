Атлетико Мадрид

Атлетико – Реал – 1:0. Как дебютировал Лунин. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 35-го тура чемпионата Испании
В 35-м туре чемпионата Испании «Атлетико» дома обыграл «Реал» в мадридском дерби со счетом 1:0.
Единственный гол с пенальти на 40-й минуте встречи забил Янник Карраско.
Украинский голкипер Андрей Лунин провел на поле весь матч, дебютировав за «Реал» в Ла Лиге. Не считая эпизода с пропущенным голом с пенальти, украинец не раз выручал свою команду.
Лига 1. 35-й тур
Атлетико – Реал – 1:0
Гол: Феррейра-Карраско, 40 (пен).
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Феррейра-Карраско, 40 мин (пен).
События матча
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