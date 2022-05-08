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Чемпионат Испании
Атлетико Мадрид
08.05.2022 22:00 - : -
Реал Мадрид
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Испания
08 мая 2022, 11:40 | Обновлено 08 мая 2022, 11:53
79
0

Атлетико – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Дебют Андрея Лунина в текущем сезоне Ла Лиги

08 мая 2022, 11:40 | Обновлено 08 мая 2022, 11:53
79
0
Атлетико – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В воскресенье, восьмого мая, состоится поединок 35-го тура чемпионата Испании, в котором «Атлетико» сразится против «Реала». Встреча пройдет в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Стартовый свисток Сезара Сото прозвучит в 22:00 по Киеву.
 
К 170-му мадридскому дерби в рамках чемпионата Испании «Реал» подходит в статусе досрочного чемпиона,  «Атлетико» ведет борьбу за зону Лиги чемпионов и за медали.

Атлетико 

Команда Диего Симеоне в последних матчах откровенно не впечатляет. Одна натужная победа за последний месяц над «Эспаньолом», две ничьих и три поражения. В двух крайних турах не удалось забить «Атлетику» и «Гранаде», хотя шансы и были. «Матрасники» прогнозировано мало что дают создавать противникам в чемпионате, но в этом сезоне часто фарт не на их стороне. Атакующий потенциал один из лучших в Ла Лиге, по количеству забитых их опережают лишь «Реал» и «Барса». Если бы на дистанции было чуть меньше невезения, третье место в этом сезон было бы гарантировано. А так еще придется побороться за него с «Севильей».
 
В предстоящей встрече из-за дисквалификации не сыграет Эрмосо, травмированы Лемар и Жоау Феликс.

Реал Мадрид

Парни Карло Анчелотти решили свои задачи в чемпионате и теперь через матчи Примеры полноценно будут готовиться к финалу Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (28 мая). Благодаря этому в воскресенье мы увидим на поле украинского голкипера Андрея Лунина, который будет дебютировать в текущем сезоне в чемпионате. Андрей явно заслужил получить несколько сотен минут до конца сезона, постоянное сидение на лавочке вряд ли сделает его лучше. Лазарет «сливочных» переполнен, но достойных исполнителей на замену выбывшим предостаточно.
 
«Атлетико» сейчас не в лучшем состоянии, но победа в этом матче невероятно нужна команде Симеоне. В первом круге «Реал» выиграл со счетом 2:0, какая еще мотивация нужна, чтобы отдать все силы на поле.
 
Мадридское дерби в рамках чемпионата Испании:
 
Победы «Реала» - 90 (295 голов забито)
Ничьи - 40
Победы «Атлетико» - 39 (217 голов забито)

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что обе команды будут забивать. Нашей ставкой будет позиция – Реал Мадрид забьет гол 1.44 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Атлетико»: Облак, Врсалько, Савич, Хименес, Рейнилду, Льоренте, Кондогбиа, Коке, Феррейра-Карраско, Корреа, Кунья.

«Реал Мадрид»: Лунин, Васкес, Милитао, Фернандес, Менди, Модрич, Каземиро, Кроос, Родриго, Бензема, Винисиус.  

8 мая, воскресенье

«Атлетико» – «Реал Мадрид»
Мадрид. Стадион «Ванда Метрополитано». 22:00
ТВ-трансляция на медиасервисе MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 2:1
Parimatch  
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Источник Sport.ua
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