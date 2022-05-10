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  4. ФОТО 18+. Фанатка Атлетика полностью оголила грудь во время матча
Испания
10 мая 2022, 12:08 | Обновлено 10 мая 2022, 12:17
2638
0

ФОТО 18+. Фанатка Атлетика полностью оголила грудь во время матча

Итоговый счет 0:0 не расстроил болельщиков, которые разделили с ней фан-сектор

10 мая 2022, 12:08 | Обновлено 10 мая 2022, 12:17
2638
0
ФОТО 18+. Фанатка Атлетика полностью оголила грудь во время матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Самым обсуждаемым событием матча 35-го тура Ла Лиги «Атлетик» – «Валенсия» (0:0) стала смелая болельщица клуба из Бильбао.

Во время поединка одна из девушек для яркого снимка сняла футболку, полностью оголив свою пышную грудь, что явно порадовало мужчин, которые сидели за ней.

Стоит отметить, что в общей сложности матч между «Атлетиком» и «Валенсией» посетили более 40 тысяч зрителей.

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Источник Sport.ua
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