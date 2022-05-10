Испания10 мая 2022, 12:08 | Обновлено 10 мая 2022, 12:17
2638
0
ФОТО 18+. Фанатка Атлетика полностью оголила грудь во время матча
Итоговый счет 0:0 не расстроил болельщиков, которые разделили с ней фан-сектор
10 мая 2022, 12:08 | Обновлено 10 мая 2022, 12:17
2638
0
Самым обсуждаемым событием матча 35-го тура Ла Лиги «Атлетик» – «Валенсия» (0:0) стала смелая болельщица клуба из Бильбао.
Во время поединка одна из девушек для яркого снимка сняла футболку, полностью оголив свою пышную грудь, что явно порадовало мужчин, которые сидели за ней.
Стоит отметить, что в общей сложности матч между «Атлетиком» и «Валенсией» посетили более 40 тысяч зрителей.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 10 мая 2022, 04:23 4
Соглашение по Кариму Адейеми достигнуто, и контракт будет подписано на 5 лет
Футбол | 10 мая 2022, 06:59 0
Главные новости за 9 мая на Sport.ua
Футбол | 09.05.2022, 22:29
Футбол | 09.05.2022, 19:25
Футбол | 10.05.2022, 10:35
Новини партнерів
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
08.05.2022, 21:14
08.05.2022, 14:10 3
08.05.2022, 13:46
08.05.2022, 08:10 2
09.05.2022, 12:04 7
08.05.2022, 16:10 8
08.05.2022, 19:55
09.05.2022, 13:01 26