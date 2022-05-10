ФОТО 18+. Фанатка Атлетика полностью оголила грудь во время матча

Самым обсуждаемым событием матча 35-го тура Ла Лиги «Атлетик» – «Валенсия» (0:0) стала смелая болельщица клуба из Бильбао.

Во время поединка одна из девушек для яркого снимка сняла футболку, полностью оголив свою пышную грудь, что явно порадовало мужчин, которые сидели за ней.

Стоит отметить, что в общей сложности матч между «Атлетиком» и «Валенсией» посетили более 40 тысяч зрителей.