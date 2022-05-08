Ла Лига. Барселона в компенсированное время вырвала победу у Бетиса
«Кадис» и «Сельта» одержали разгромные победы
В субботу состоялось несколько матчей 35-го тура испанской Ла Лиги.
«Барселона», которая ведет борьбу за вторую позицию, в гостях вырвала победу у «Бетиса». Победу «блаугранас» принес Жорди Альба, забивший гол на четвертой компенсированной минуте.
Отметим победу «Кадиса», который в концовке матча против «Эльче» забил три гола.
Чемпионат Испании. 35 тур.
«Атлетик» – «Валенсия» – 0:0
Удаление: Гильямон (90+8, «Валенсия»)
«Кадис» – «Эльче» – 3:0
Голы: Негредо (80), Собрино (83), Лосано (90+3).
Удаление: Понсе (66, «Эльче»).
«Сельта» – «Алавес» – 4:0
Голы: Гальярдо (6), Аспас (34, 66), Серви (57)
Удаление: Наварро (64, «Алавес»).
«Бетис» – «Барселона» – 1:2
Голы: Бартра (79) – Фати (76), 1:1 – 79 Бартра, Альба (90+4).
«Бетис»: Браво (Руй Силва, 17), Сабали, Бартра, Песселья, Морено, Гуардадо (Родри, 77), Каналес, Родригес, Хуанми (Вильям Карвалью, 77), Фекир, Иглесиас.
«Барселона»: Нето, Дани Алвес, Араухо, Эрик Гарсия, Альба, Бускетс, де Йонг, Гави (Пуч, 79), Депай (Обамеянг, 66), Дембеле (Траоре, 74), Ферран Торрес (Фати, 75).
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