Ла Лига. Барселона в компенсированное время вырвала победу у Бетиса

В субботу состоялось несколько матчей 35-го тура испанской Ла Лиги.

«Барселона», которая ведет борьбу за вторую позицию, в гостях вырвала победу у «Бетиса». Победу «блаугранас» принес Жорди Альба, забивший гол на четвертой компенсированной минуте.

Отметим победу «Кадиса», который в концовке матча против «Эльче» забил три гола.

Чемпионат Испании. 35 тур.

«Атлетик» – «Валенсия» – 0:0

Удаление: Гильямон (90+8, «Валенсия»)

«Кадис» – «Эльче» – 3:0

Голы: Негредо (80), Собрино (83), Лосано (90+3).

Удаление: Понсе (66, «Эльче»).

«Сельта» – «Алавес» – 4:0

Голы: Гальярдо (6), Аспас (34, 66), Серви (57)

Удаление: Наварро (64, «Алавес»).

«Бетис» – «Барселона» – 1:2

Голы: Бартра (79) – Фати (76), 1:1 – 79 Бартра, Альба (90+4).

«Бетис»: Браво (Руй Силва, 17), Сабали, Бартра, Песселья, Морено, Гуардадо (Родри, 77), Каналес, Родригес, Хуанми (Вильям Карвалью, 77), Фекир, Иглесиас.

«Барселона»: Нето, Дани Алвес, Араухо, Эрик Гарсия, Альба, Бускетс, де Йонг, Гави (Пуч, 79), Депай (Обамеянг, 66), Дембеле (Траоре, 74), Ферран Торрес (Фати, 75).