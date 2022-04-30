Сборной нашли соперника, успехи в теннисе и дзюдо, ленд-лиз начинает работу

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 29 апреля.

1. Сборная Украины проведет благотворительный матч с Боруссией: известна дата

Команда Александра Петракова померяется силами с немецким клубом из Менхенгладбаха

2. Украинец Ядов – чемпион Европы по дзюдо

Богдан Ядов завоевал золото в Софии

3A. Мадрид. Калинина обыграла чемпионку US Open-2017

Украинская теннисистка пробилась во второй круг

3B. Костюк победно стартовала на престижном турнире в Мадриде

В первом раунде Марта обыграла Клару Таусон из Дании

4A. Есть вариант с Польшей. Где могут разыграть следующий сезон УПЛ

Впрочем, далеко не все клубы смогут позволить себе такое «удовольствие»

4B. Источник: клубы УПЛ могут провести новый сезон в других чемпионатах

В Польше, Словакии и других странах

4C. Шахтер продолжает платить зарплату бразильским легионерам

Хотя все они, кроме Марлона, покинули команду после начала войны с россией

5A. ОФИЦИАЛЬНО. Рангник – новый главный тренер сборной Австрии

Сначала тренер завершит сезон с «Манчестер Юнайтед»

5B. 4,2 миллиарда фунтов. Британский бизнесмен решил приобрести Челси

Часть денег достанется фонду помощи Украины

6A. Александр ХАЦКЕВИЧ: «Родители мне говорят, что Киев бомбят бандеровцы»

Хацкевич не может убедить своих родителей

6B. Александр ГОЛОВКО: «После матча с россией к нам в раздевалку завели путина»

Экс-игрок сборной Украины рассказал о знакомстве с кровавым диктатором

7. Без сестер Семеренко. Сборная Украины объявила состав на следующий сезон

Назначение нового наставника женской сборной состоится на следующей неделе

8. «Спаси Херсон от украинских ракет». Верняев показал предателя из сборной

Максим Василенко выдал странный пост в социальных сетях

9. Фьюри рассказал, почему его бой с Усиком никогда не состоится

Тайсон уходит на пенсию, потому что уверен, что легко бы побил украинца

10. Вылетели американские самолеты! Какое оружие получит Украина по ленд-лизу?

Будут идти бесперебойные поставки до полной военной победы