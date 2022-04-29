Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

Есть вариант с Польшей. Где могут разыграть следующий сезон УПЛ

Впрочем, далеко не все клубы смогут позволить себе такое «удовольствие»

  • 29.04.2022 21:59
  • 1662 просмотра
  • 6 комментариев
Есть вариант с Польшей. Где могут разыграть следующий сезон УПЛ
© Getty Images/Global Images Ukraine

Следующий розыгрыш украинской Премьер-лиги действительно может состояться вне пределов страны.

Такие варианты ныне рассматриваются, среди прочих, о чем рассказал помощник директора по футболу «Шахтера» Карло Николини.

«Может ли чемпионат Украины быть проведен в других странах? В Италии точно нет. Есть много других предложений, вроде Польши. Все зависит от того прекратится эта война, или нет. Если она остановится, мы готовы начать сезон, организуя его на западе страны, в противном случае мы будем оценивать все варианты. Экономически «Шахтер» еще может держаться, как и «Динамо», а вот другие клубы – нет. Все это нас опустошает, потому что сложно что-то спланировать», - сказал Николини.

Также Николини рассказал, что «Шахтер» продолжает выплачивать зарплату бразильским легионерам, несмотря на то, что те в большинстве своем покинули клуб и пересиживают войну на родине.

Источник — Calcionapoli24

(17 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Hg, 29.04.2022 22:09
    +3
    Только не хватало ещё гибридного чемпионата с пустыми трибунами.
    🇧🇧 vs 🇦🇼
    Ссылка
    online
    Calm, 29.04.2022 22:45
    0
    тупа сурківська істота
    Ссылка
    Ретро Футбол, 29.04.2022 22:05
    0
    Помощник директора по футболу.... Ох и должность.. А у него еще заместители наверняка есть
    Ссылка
    online
    Calm, 29.04.2022 22:31
    -7
    Навіщо мінусуєшь , Шпрот!?
    Ссылка
    online
    Calm, 29.04.2022 22:30
    -8
    Шпрот, ти образився!?
    Ссылка
    online
    Calm, 29.04.2022 22:14
    -10
    Ретро Футбол, 29.04.2022 22:05
    Помощник директора по футболу.... Ох и должность.. А у него еще заместители наверняка есть
    Шпрот, тобі суркіс сьогодні гавна передав!?
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