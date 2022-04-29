Есть вариант с Польшей. Где могут разыграть следующий сезон УПЛ

Следующий розыгрыш украинской Премьер-лиги действительно может состояться вне пределов страны.

Такие варианты ныне рассматриваются, среди прочих, о чем рассказал помощник директора по футболу «Шахтера» Карло Николини.

«Может ли чемпионат Украины быть проведен в других странах? В Италии точно нет. Есть много других предложений, вроде Польши. Все зависит от того прекратится эта война, или нет. Если она остановится, мы готовы начать сезон, организуя его на западе страны, в противном случае мы будем оценивать все варианты. Экономически «Шахтер» еще может держаться, как и «Динамо», а вот другие клубы – нет. Все это нас опустошает, потому что сложно что-то спланировать», - сказал Николини.

Также Николини рассказал, что «Шахтер» продолжает выплачивать зарплату бразильским легионерам, несмотря на то, что те в большинстве своем покинули клуб и пересиживают войну на родине.