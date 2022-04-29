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Источник: клубы УПЛ могут провести новый сезон в других чемпионатах

В Польше, Словакии и других странах

  • 29.04.2022 17:19
  • 2041 просмотр
  • 1 комментарий
Источник: клубы УПЛ могут провести новый сезон в других чемпионатах
© fcdynamo.kiev.ua

По информации журналиста Сергея Болотникова, один из клубов УПЛ предложил свой вариант на тот случай, если из-за войны чемпионат Украины 2022/23 вообще не будет проводиться.

Есть вариант, чтобы группа клубов, которые готовы продолжать выступления, играли в других чемпионатах. Допустим, 2-3 клуба выступали бы в чемпионате Польше, еще несколько - в первенстве Словакии и других странах.

Без борьбы в таблице за призовые места и еврокубки, но для поддержания игровой формы и продолжения существования.

Однако сейчас это лишь одно из предложений.

Источник — YouTube

(23 голоса)

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Комментарии
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    axylinam, 29.04.2022 17:32
    0
    Правильный выход-это вообще не проводить чемпионат, квалифицированные игроки легко найдут себе зарубежные клубы, что принесёт пользу сборной, с другой стороны военнообязанные молодые и здоровые спортсмены за рубежом, это вроде нарушение наших законов и конституции
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