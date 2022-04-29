Источник: клубы УПЛ могут провести новый сезон в других чемпионатах

По информации журналиста Сергея Болотникова, один из клубов УПЛ предложил свой вариант на тот случай, если из-за войны чемпионат Украины 2022/23 вообще не будет проводиться.

Есть вариант, чтобы группа клубов, которые готовы продолжать выступления, играли в других чемпионатах. Допустим, 2-3 клуба выступали бы в чемпионате Польше, еще несколько - в первенстве Словакии и других странах.

Без борьбы в таблице за призовые места и еврокубки, но для поддержания игровой формы и продолжения существования.

Однако сейчас это лишь одно из предложений.