Мадрид. Калинина обыграла чемпионку US Open-2017

Сегодня Ангелина Калинина в первом раунде престижного грунтового турнира WTA в Мадриде встречалась с именитой американкой Слоан Стивенс, чемпионкой US Open-2017.
Украинская теннисистка одержала победу в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 35 минут.
1-й раунд
Слоан Стивенс (США) – Ангелина Калинина (Украина) – 5:7, 4:6
Во втором раунде Калинина сыграет с седьмой сеяной испанкой Гарбинье Мугурусой.
Источник — Sport.ua
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