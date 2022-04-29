Мадрид. Калинина обыграла чемпионку US Open-2017

Сегодня Ангелина Калинина в первом раунде престижного грунтового турнира WTA в Мадриде встречалась с именитой американкой Слоан Стивенс, чемпионкой US Open-2017.

Украинская теннисистка одержала победу в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 35 минут.

1-й раунд

Слоан Стивенс (США) – Ангелина Калинина (Украина) – 5:7, 4:6

Во втором раунде Калинина сыграет с седьмой сеяной испанкой Гарбинье Мугурусой.