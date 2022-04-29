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Мадрид. Калинина обыграла чемпионку US Open-2017

Украинская теннисистка пробилась во второй круг

  • 29.04.2022 19:23
  • 1384 просмотра
  • 2 комментария
Мадрид. Калинина обыграла чемпионку US Open-2017
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Сегодня Ангелина Калинина в первом раунде престижного грунтового турнира WTA в Мадриде встречалась с именитой американкой Слоан Стивенс, чемпионкой US Open-2017.

Украинская теннисистка одержала победу в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 35 минут.

1-й раунд

Слоан Стивенс (США) – Ангелина Калинина (Украина) – 5:7, 4:6

Во втором раунде Калинина сыграет с седьмой сеяной испанкой Гарбинье Мугурусой.

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Spectra, 29.04.2022 19:29 (изменен)
    +4
    Прекрасный день! 3 наших во втором круге, крупного турнира, давно такого не было. У Калининой дальше Мугуруса, пора обыграть соперника топ-10, и сделать украинское дерби!
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    online
    Александр Ад, 29.04.2022 19:31
    +3
    молодець,но вигравати 5-0 в першому сеті,щоб потім на нервах виграти 7-5,це треба вміти.Но зібралася і в 1 же матч-поінті завершила матч!Удачі Геле та ще Даяні і Марті в 2 колі!
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