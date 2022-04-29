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ОФИЦИАЛЬНО. Рангник – новый главный тренер сборной Австрии

Сначала тренер завершит сезон с «Манчестер Юнайтед»

  • 29.04.2022 21:22
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ОФИЦИАЛЬНО. Рангник – новый главный тренер сборной Австрии
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ральф Рангник

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник был официально назначен на пост наставника сборной Австрии.

Рангник завершит сезон с «Красными дьяволами», после чего приступит к работе с австрийцами. «Манчестер Юнайтед» вместо него возглавит Эрик тен Хаг.

При этом Рангник продолжит работать в «Манчестер Юнайтед» в качестве консультанта. Контракт 63-летнего немца со сборной Австрии рассчитан до лета 2024 года с опцией продления еще на два года.

Предыдущий главный тренер сборной Австрии, Франко Фода, покину свой пост после вылета в плей-офф отбора на ЧМ-2022.

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