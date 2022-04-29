ОФИЦИАЛЬНО. Рангник – новый главный тренер сборной Австрии

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник был официально назначен на пост наставника сборной Австрии.
Рангник завершит сезон с «Красными дьяволами», после чего приступит к работе с австрийцами. «Манчестер Юнайтед» вместо него возглавит Эрик тен Хаг.
При этом Рангник продолжит работать в «Манчестер Юнайтед» в качестве консультанта. Контракт 63-летнего немца со сборной Австрии рассчитан до лета 2024 года с опцией продления еще на два года.
Предыдущий главный тренер сборной Австрии, Франко Фода, покину свой пост после вылета в плей-офф отбора на ЧМ-2022.
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