Александр ГОЛОВКО: «После матча с россией к нам в раздевалку завели путина»

Экс-футболист сборной Украины и киевского «Динамо» Александр Головко рассказал, как познакомился с президентом россии владимиром путиным.
«Очень сильно переживал за матчи с россией. На «Лужниках» точно не играли на 1:1. На 88-й минуте произошло чудо: Шева пробивает, Филимонов себе забрасывает.
Нам тогда в раздевалку завели путина. Представили как премьера. А Лужков подарил всем футболистам часы. Поэтому лично видились», - сказал Головко.
Источник — Пряма червона
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