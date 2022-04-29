Александр ГОЛОВКО: «После матча с россией к нам в раздевалку завели путина»

Экс-футболист сборной Украины и киевского «Динамо» Александр Головко рассказал, как познакомился с президентом россии владимиром путиным.

«Очень сильно переживал за матчи с россией. На «Лужниках» точно не играли на 1:1. На 88-й минуте произошло чудо: Шева пробивает, Филимонов себе забрасывает.

Нам тогда в раздевалку завели путина. Представили как премьера. А Лужков подарил всем футболистам часы. Поэтому лично видились», - сказал Головко.