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Александр ГОЛОВКО: «После матча с россией к нам в раздевалку завели путина»

Экс-игрок сборной Украины рассказал о знакомстве с кровавым диктатором

  • 29.04.2022 13:56
  • 291 просмотр
  • 1 комментарий
Александр ГОЛОВКО: «После матча с россией к нам в раздевалку завели путина»
© УАФ. Александр Головко

Экс-футболист сборной Украины и киевского «Динамо» Александр Головко рассказал, как познакомился с президентом россии владимиром путиным.

«Очень сильно переживал за матчи с россией. На «Лужниках» точно не играли на 1:1. На 88-й минуте произошло чудо: Шева пробивает, Филимонов себе забрасывает.

Нам тогда в раздевалку завели путина. Представили как премьера. А Лужков подарил всем футболистам часы. Поэтому лично видились», - сказал Головко.

Источник — Пряма червона

(2 голоса)

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Комментарии
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    online
    zzg77, 29.04.2022 13:57
    0
    Вам повезло - его скоро похоронят!
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