Александр ХАЦКЕВИЧ: «Родители мне говорят, что Киев бомбят бандеровцы»

Экс-тренер «Динамо» Киев Александр Хацкевич рассказал, что его родители, которые живут в Беларуси, не верят сыну о том, что армия россии пытается уничтожить Украину.

«Не хочу, чтобы кто-то столкнулся с ситуацией, когда родители не верят детям. Я высылал родителям фотографии из Бучи и Гостомеля, но они попросили прекратить, у них другая информация об этой ситуации. И сейчас мы, когда общаемся, тему войны не затрагиваем».

«Говорю им, что уехал из Киева, а они мне: «ну да, вас же бандеровцы и неонацисты бомбят».

«Мы уже не говорим об этом. Меня волнует их здоровье, а их - внуки и правнук. Они хотят, чтобы я вернулся в Беларусь, но я сказал, что паспорт Беларуси не поменяю, но жить буду в Украине», - сказал Хацкевич.