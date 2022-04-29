Александр ХАЦКЕВИЧ: «Родители мне говорят, что Киев бомбят бандеровцы»

Экс-тренер «Динамо» Киев Александр Хацкевич рассказал, что его родители, которые живут в Беларуси, не верят сыну о том, что армия россии пытается уничтожить Украину.
«Не хочу, чтобы кто-то столкнулся с ситуацией, когда родители не верят детям. Я высылал родителям фотографии из Бучи и Гостомеля, но они попросили прекратить, у них другая информация об этой ситуации. И сейчас мы, когда общаемся, тему войны не затрагиваем».
«Говорю им, что уехал из Киева, а они мне: «ну да, вас же бандеровцы и неонацисты бомбят».
«Мы уже не говорим об этом. Меня волнует их здоровье, а их - внуки и правнук. Они хотят, чтобы я вернулся в Беларусь, но я сказал, что паспорт Беларуси не поменяю, но жить буду в Украине», - сказал Хацкевич.
Источник — Бомбардир
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П.С. Сейчас вообще не общаемся, безмысленно, у них дикая вата в голове!
П.С. Сейчас вообще не общаемся, безмысленно, у них дикая вата в голове!
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