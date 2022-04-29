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Александр ХАЦКЕВИЧ: «Родители мне говорят, что Киев бомбят бандеровцы»

Хацкевич не может убедить своих родителей

  • 29.04.2022 16:20
  • 7888 просмотров
  • 10 комментариев
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Родители мне говорят, что Киев бомбят бандеровцы»
© fcdynamo.kiev.ua

Экс-тренер «Динамо» Киев Александр Хацкевич рассказал, что его родители, которые живут в Беларуси, не верят сыну о том, что армия россии пытается уничтожить Украину.

«Не хочу, чтобы кто-то столкнулся с ситуацией, когда родители не верят детям. Я высылал родителям фотографии из Бучи и Гостомеля, но они попросили прекратить, у них другая информация об этой ситуации. И сейчас мы, когда общаемся, тему войны не затрагиваем».

«Говорю им, что уехал из Киева, а они мне: «ну да, вас же бандеровцы и неонацисты бомбят».

«Мы уже не говорим об этом. Меня волнует их здоровье, а их - внуки и правнук. Они хотят, чтобы я вернулся в Беларусь, но я сказал, что паспорт Беларуси не поменяю, но жить буду в Украине», - сказал Хацкевич.

Источник — Бомбардир

(87 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Александр Ад, 29.04.2022 16:27
    +21
    старі люді,а мозків немае
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    online
    umnuy2, 29.04.2022 16:32
    +16
    это пздц конечно
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    online
    ALKOSruLKA, 29.04.2022 16:44
    +14
    ...ну, про неонацистів може й правда (просто треба конкретизувати, що вони - з раБсії )
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    online
    bullyUA, 29.04.2022 16:37
    +13
    Александр Ад, 29.04.2022 16:27
    старі люді,а мозків немае
    Не в возрасте дело, а в зомбировании. Аналогичная ситуация была в нацистской Германии, когда молодые люди становились извергами.
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    online
    Remark, 29.04.2022 18:23
    +11
    Таких ситуаций полно. Мои "родственнички" с рашки тоже в начале войны говорили, что я просто НЕ ПОНИМАЮ и ГЛУПЫЙ, и прямо говорили, что меня идут спасать, и мне за свою жизнь волноваться ВООБЩЕ не стоит, так как мирных не тронут.
    П.С. Сейчас вообще не общаемся, безмысленно, у них дикая вата в голове!
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    online
    анDрей, 29.04.2022 19:46
    +7
    Remark, 29.04.2022 18:23
    Таких ситуаций полно. Мои "родственнички" с рашки тоже в начале войны говорили, что я просто НЕ ПОНИМАЮ и ГЛУПЫЙ, и прямо говорили, что меня идут спасать, и мне за свою жизнь волноваться ВООБЩЕ не стоит, так как мирных не тронут.
    П.С. Сейчас вообще не общаемся, безмысленно, у них дикая вата в голове!
    Такая же ситуация,за 2 месяца даже не позвонили не поинтересовались.Я теперь таких братьев,сестер в жесточайший бан.нихочу сними ничего общего иметь и знать.Для меня они уже чужии
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    online
    анDрей, 29.04.2022 19:44
    +6
    Так привези этих неадекватна упёртых,пусть пообщаться с местными
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    online
    Октавий Фландрийский, 29.04.2022 21:03
    +5
    С чем-то подобным я лично столкнулся в ГДР, когда там служил. Многие пожилые немцы не верили, что в Германии были концлагеря, в которых сжигали не только евреев. Говорили, что это американская и израильская пропаганда. Ведь почему в Бухенвальдском мемориальном комплексе не сохранились деревянные бараки для заключенных? Только потому, что сами немцы в средине 50-х их сожгли, чтобы они не напоминали им о тех временах. Да что там в Бераруси, у меня на работе много знакомых, особенно женщин, те, кому за 60, которые свято верят в то, что Мариуполь, Киев, Харьков и другие города, обстреливают градами и артиллерией наши ВСУ ! И переубедить их в этом НЕВОЗМОЖНО!!!!
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    online
    Mac_Gyver, 29.04.2022 19:02
    +5
    В чём проблема "вывалить" этим зомбакам те видеодоказательства где прямо видно как рашисты расстреливают мирных людей? Например, снятые с дронов: 1) Расстрел велосипедиста в Буче из российских БМП, 2) Расстрел семьи Максима и Ксении Иовенко на житомирской трассе экипажем "V"-танка. 3) Многочисленные видео где видно, что в момент контроля Бучи рашистами на улицах (рашистская бронетехника по всему городу) УЖЕ лежали многочисленные трупы, а братские могилы УЖЕ были выкопаны.
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    online
    pike1, 29.04.2022 20:45
    +4
    Mac_Gyver, 29.04.2022 19:02
    В чём проблема "вывалить" этим зомбакам те видеодоказательства где прямо видно как рашисты расстреливают мирных людей? Например, снятые с дронов: 1) Расстрел велосипедиста в Буче из российских БМП, 2) Расстрел семьи Максима и Ксении Иовенко на житомирской трассе экипажем "V"-танка. 3) Многочисленные видео где видно, что в момент контроля Бучи рашистами на улицах (рашистская бронетехника по всему городу) УЖЕ лежали многочисленные трупы, а братские могилы УЖЕ были выкопаны.
    Не поможет, говорят фейк и постановка. Единственный способ это за шиворот притащить в город, который ежедневно обстреливают, например Харьков, в те районы где гибнут постоянно люди и привязать там где-то к столбу, если переживут 2-3 обстрела вата из мозгов выйдет
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