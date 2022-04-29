Костюк победно стартовала на престижном турнире в Мадриде

Украинская теннисистка Марта Костюк (№60 WTA) успешно начала борьбу на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде.



В первом круге основы украинка, которой организаторы выдали уайлд-кард, разобралась с одной из лучших тинейджерок мира Кларой Таусон из Дании (№41 WTA).



Мадрид. Первый круг

Марта Костюк (Украина) – Клара Таусон (Дания) – 6:3, 6:2



Это была первая встреча теннисисток.



В следующем раунде Костюк сыграет против Эммы Радукану (№11 WTA) или Терезы Мартинцовой (№49 WTA).