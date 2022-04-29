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Костюк победно стартовала на престижном турнире в Мадриде

В первом раунде Марта обыграла Клара Таусон из Дании

  • 29.04.2022 16:08
  • 1028 просмотров
  • 3 комментария
Костюк победно стартовала на престижном турнире в Мадриде
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№60 WTA) успешно начала борьбу на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде.
 
В первом круге основы украинка, которой организаторы выдали уайлд-кард, разобралась с одной из лучших тинейджерок мира Кларой Таусон из Дании (№41 WTA).
 
Мадрид. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Клара Таусон (Дания) – 6:3, 6:2
 
Это была первая встреча теннисисток.
 
В следующем раунде Костюк сыграет против Эммы Радукану (№11 WTA) или Терезы Мартинцовой (№49 WTA).

Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Spectra, 29.04.2022 16:26
    +2
    Умница! Сегодня смела эту неприятную Клару, пора возвращаться в топ-50!
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    online
    Александр Ад, 29.04.2022 16:13
    +2
    молодець.після перерви виглядае більш спокійною!Но організація трансляцій дуже погана.
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    online
    Spectra, 29.04.2022 16:28 (изменен)
    +1
    Я буду болеть за Радукану, хочу ещё их матч. Эмма после матча в Клуже сказала: что плохо себя чувствовала, так что считает что она проиграла, а не Марта выиграла!
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