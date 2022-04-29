Сборная Украины проведет благотворительный матч с Боруссией: известна дата

Сборная Украина объявила первого соперника в рамках подготовки к поединку против Шотландии в плей-офф отбора ЧМ-2022 и Лиги наций УЕФА.
11 мая команда Александра Петракова померяется силами с немецким клубом «Боруссия Менхенгладбах».
Ранее сообщалось, что сборная Украины будет проводить контрольные матчи в новой форме.
Источник — Футбол 1/2/3
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