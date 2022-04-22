Сборная Украины будет проводить контрольные матчи в новой форме

По информации УАФ, сборная Украина в мае сыграет ряд товарищеских матчей в обновленной экипировке.
Пока нет подробностей, что это будет за форма, но обещают, что она символизирует единение нации в борьбе с врагом.
В мае национальная команда должна провести ряд контрольных матчей, чтобы подготовиться к поединку против Шотландии в рамках плей-офф отбора ЧМ-2022.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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