Сборная Украины будет проводить контрольные матчи в новой форме

По информации УАФ, сборная Украина в мае сыграет ряд товарищеских матчей в обновленной экипировке.

Пока нет подробностей, что это будет за форма, но обещают, что она символизирует единение нации в борьбе с врагом.

В мае национальная команда должна провести ряд контрольных матчей, чтобы подготовиться к поединку против Шотландии в рамках плей-офф отбора ЧМ-2022.