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Сборная Украины будет проводить контрольные матчи в новой форме

Для контрольных матчей подготовят новую экипировку

  • 22.04.2022 23:29
  • 1272 просмотра
  • 1 комментарий
Сборная Украины будет проводить контрольные матчи в новой форме
© Getty Images/Global Images Ukraine

По информации УАФ, сборная Украина в мае сыграет ряд товарищеских матчей в обновленной экипировке.

Пока нет подробностей, что это будет за форма, но обещают, что она символизирует единение нации в борьбе с врагом.

В мае национальная команда должна провести ряд контрольных матчей, чтобы подготовиться к поединку против Шотландии в рамках плей-офф отбора ЧМ-2022.

Источник — Украинская ассоциация футбола

(13 голосов)

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Комментарии
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    online
    𝔖𝔥𝔞𝔪𝔴𝔢𝔧, 22.04.2022 23:36
    +3
    Чекаємо підрив свинопітухівськів пердаков
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