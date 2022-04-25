Фьюри ушел на пенсию, Зубков стал чемпионом Венгрии, новый триумф Свёнтек

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 24 апреля.

1. Ливерпуль выиграл у Эвертона в дерби и продолжает преследование Ман Сити. Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко получил хорошие оценки за матч.

2. Тайсон Фьюри победил Уайта и ушел на пенсию. Навсегда ли? Бой не вызвал восторга, но нокаут был прекрасен.

3. Миколенко – один из лучших игроков Эвертона в матче против Ливерпуля. Команда Юргена Клоппа выиграла мерсисайдское дерби со счетом 2:0.

4. Жиру и Ибра на высоте. Милан вырвал победу у Лацио и вернул себе лидерство. Победный гол записал в свой актив Сандро Тонали на 90+3 минуте.

5. Свёнтек выиграла 4-й турнир подряд, обыграв двуличную подружку лукашенко. Польская теннисистка стала лучшей на соревнованиях в Штутгарте.

6. Хави в шоке. Барселона снова проиграла домашний матч середняку. На этот раз каталонская команда потерпела поражение от «Райо Вальекано».

7. Стало известно, сколько заработал Фьюри за досрочную победу над Уайтом. Тайсон получил почти в пять раз больше за своего оппонента.

8. Ферстаппен выиграл гонку в Италии, дубль Ред Булла, неудача Феррари. Триумф Ред Булла, Норрис - в топ-3.

9. Украинец Зубков стал чемпионом Венгрии с Ференцварошем и тренером из рф. «Ференцварош» выиграл матч 29-го тура против «Уйпешта».

10. Джокович проиграл финал турнира ATP в Белграде. Новак в трех сетах уступил теннисисту, который очень хочет сыграть на Уимблдоне.