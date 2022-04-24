Украинец Зубков стал чемпионом Венгрии с Ференцварошем и тренером из рф

«Ференцварош» выиграл матч 29-го тура против «Уйпешта» (2:1) и стал чемпионом Венгрии 2021/22.
Голы в составе хозяев поля в первом тайме забили Токмак Нгуен и Балинт Вечеи. У гостей отличился Буду Зивзивадзе с пенальти.
«Ференцварош», за который играет украинец Александр Зубков, набрал 62 очка и за 4 тура до окончания чемпионата стал недосягаем для преследователей.
Это 4-й титул «Фради» подряд. Привел команду к чемпионству российский тренер Станислав Черчесов. Предыдущие три успеха были связаны с успешной работой украинского тренера Сергея Реброва.
В топ-3 также входят «Кишварда» и «Академия Пушкаша», которые набрали по 49 очков.
Чемпионат Венгрии 2021/22
29-й тур, 24 апреля
Ференцварош – Уйпешт – 2:1
Голы: Токмак Нгуен, 19, Балинт Вечеи, 38 – Буду Зивзивадзе, 6 (пен)
Турнирная таблица
Источник — Sport.ua
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