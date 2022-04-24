Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

Украинец Зубков стал чемпионом Венгрии с Ференцварошем и тренером из рф

«Ференцварош» выиграл матч 29-го тура против «Уйпешта»

  • 24.04.2022 20:57
  • 1439 просмотров
  • 0 комментариев
Украинец Зубков стал чемпионом Венгрии с Ференцварошем и тренером из рф
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

«Ференцварош» выиграл матч 29-го тура против «Уйпешта» (2:1) и стал чемпионом Венгрии 2021/22.

Голы в составе хозяев поля в первом тайме забили Токмак Нгуен и Балинт Вечеи. У гостей отличился Буду Зивзивадзе с пенальти.

«Ференцварош», за который играет украинец Александр Зубков, набрал 62 очка и за 4 тура до окончания чемпионата стал недосягаем для преследователей.

Это 4-й титул «Фради» подряд. Привел команду к чемпионству российский тренер Станислав Черчесов. Предыдущие три успеха были связаны с успешной работой украинского тренера Сергея Реброва.

В топ-3 также входят «Кишварда» и «Академия Пушкаша», которые набрали по 49 очков.

Чемпионат Венгрии 2021/22

29-й тур, 24 апреля

Ференцварош – Уйпешт – 2:1

Голы: Токмак Нгуен, 19, Балинт Вечеи, 38 – Буду Зивзивадзе, 6 (пен)

Турнирная таблица

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности