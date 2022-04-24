Джокович проиграл финал турнира ATP в Белграде

Состоялся финал грунтового турнира АТР 250 в Белграде.
Местный любимец и лидер мирового рейтинга Новак Джокович в матче за титул проиграл Андрею Рублеву.
Белград. Финал
Андрей Рублев – Новак Джокович (Сербия) – 6:2, 6:7(4), 6:0
Джокович впервые после поражения в финале Ролан Гаррос 2020 проиграл сет под ноль.
Источник — Sport.ua
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