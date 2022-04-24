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Джокович проиграл финал турнира ATP в Белграде

Новак в трех сетах уступил теннисисту, который очень хочет сыграть на Уимблдоне

  • 24.04.2022 18:13
  • 742 просмотра
  • 2 комментария
Джокович проиграл финал турнира ATP в Белграде
© Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Состоялся финал грунтового турнира АТР 250 в Белграде.
 
Местный любимец и лидер мирового рейтинга Новак Джокович в матче за титул проиграл Андрею Рублеву.
 
Белград. Финал
Андрей Рублев – Новак Джокович (Сербия) – 6:2, 6:7(4), 6:0
 
Джокович впервые после поражения в финале Ролан Гаррос 2020 проиграл сет под ноль.

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Spectra, 24.04.2022 19:01
    +1
    Надеюсь таких финалов как в Стамбуле и Белграде больше не будет - никогда!
    Ссылка
    online
    sand, 24.04.2022 18:57
    +1
    Говнокацапи
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