Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
34-й тур
Лацио
1 : 2
Милан
24.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Жиру и Ибра на высоте. Милан вырвал победу у Лацио и вернул себе лидерство

Победный гол записал в свой актив Сандро Тонали на 90+3 минуте

  • 24.04.2022 23:42
  • 782 просмотра
  • 0 комментариев
Жиру и Ибра на высоте. Милан вырвал победу у Лацио и вернул себе лидерство
© Getty Images/Global Images Ukraine. Оливье Жиру

Вечером 24 апреля в матче 34-го тура чемпионата Италии встречались «Лацио» и «Милан».

Россонери вырвали победу в конце матча и вернули себе лидерство в Серии A. Партнеров за собой ведут опытные игроки Оливье Жиру и Златан Ибрагимович.

Победный гол записал в свой актив Сандро Тонали на 90+3 минуте. «Интер» отстает от «Милана» на два очка, но имеет игру в запасе.

Серия A. 34-й тур

Лацио – Милан – 1:2

Голы: Иммобиле, 4 – Жиру, 50, Тонали, 90+2.

Лацио: Стракоша, Габаррон (Луис Фелипе, 80), Раду (Марушич, 63), Ачерби, Лукас (Катальди, 61), Луис Альберто (Башич, 60), Дзакканьи, Милинкович-Савич, Лаццари (Хюсай, 80), Фелипе Андерсон, Иммобиле.

Милан: Меньян, Калабрия, Эрнандес, Калюлю, Томори, Тонали, Диас (Ибрагимович, 67), Мессиас (Крунич, 70), Кессье, Жиру (Ребич, 68), Леау (Салемакерс, 86).

Предупреждения: Стракоша, 8, Лукас, 53, Катальди, 74 – Томори, 26, Калюлю, 83, Ибрагимович, 85, Тонали, 90+4.

Судья: Гвида (Италия)

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Иммобиле, 4 мин.

ГОЛ! 1:1. Жиру, 50 мин.

ГОЛ! 1:2. Тонали, 90+2 мин.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Сандро Тонали (Милан).
50' ГОЛ ! Мяч забил Оливье Жиру (Милан).
4' ГОЛ ! Мяч забил Чиро Иммобиле (Лацио).

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности