Жиру и Ибра на высоте. Милан вырвал победу у Лацио и вернул себе лидерство

Вечером 24 апреля в матче 34-го тура чемпионата Италии встречались «Лацио» и «Милан».

Россонери вырвали победу в конце матча и вернули себе лидерство в Серии A. Партнеров за собой ведут опытные игроки Оливье Жиру и Златан Ибрагимович.

Победный гол записал в свой актив Сандро Тонали на 90+3 минуте. «Интер» отстает от «Милана» на два очка, но имеет игру в запасе.

Серия A. 34-й тур

Лацио – Милан – 1:2

Голы: Иммобиле, 4 – Жиру, 50, Тонали, 90+2.

Лацио: Стракоша, Габаррон (Луис Фелипе, 80), Раду (Марушич, 63), Ачерби, Лукас (Катальди, 61), Луис Альберто (Башич, 60), Дзакканьи, Милинкович-Савич, Лаццари (Хюсай, 80), Фелипе Андерсон, Иммобиле.

Милан: Меньян, Калабрия, Эрнандес, Калюлю, Томори, Тонали, Диас (Ибрагимович, 67), Мессиас (Крунич, 70), Кессье, Жиру (Ребич, 68), Леау (Салемакерс, 86).

Предупреждения: Стракоша, 8, Лукас, 53, Катальди, 74 – Томори, 26, Калюлю, 83, Ибрагимович, 85, Тонали, 90+4.

Судья: Гвида (Италия)

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Иммобиле, 4 мин.

ГОЛ! 1:1. Жиру, 50 мин.

ГОЛ! 1:2. Тонали, 90+2 мин.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine