ФОТО. Свой среди чужих. Игрок Лацио обрадовался пропущенному голу команды

Вчера «Милан» в 34-м туре Серии А в компенсированное время вырвал победу 2:1 над «Лацио» и вернул себе лидерство в турнирной таблице.

После матча возник небольшой скандал. Защитник «Лацио» и экс-игрок «Милана» Франческо Ачерби после пропущенного гола команды явно не был расстроен и улыбался. Его партнеру по команде Адаму Марушичу такое поведение не понравилось: