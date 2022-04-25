ФОТО. Свой среди чужих. Игрок Лацио обрадовался пропущенному голу команды

Вчера «Милан» в 34-м туре Серии А в компенсированное время вырвал победу 2:1 над «Лацио» и вернул себе лидерство в турнирной таблице.
После матча возник небольшой скандал. Защитник «Лацио» и экс-игрок «Милана» Франческо Ачерби после пропущенного гола команды явно не был расстроен и улыбался. Его партнеру по команде Адаму Марушичу такое поведение не понравилось:
Ma Marusic cosa dice ad Acerbi?— Alessandro (@90ordnasselA) April 24, 2022
“È colpa tua pezzo di 💩?” pic.twitter.com/ubXpJQqfsx
Источник — Sport.ua
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