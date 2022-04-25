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ФОТО. Свой среди чужих. Игрок Лацио обрадовался пропущенному голу команды

После матча «Лацио» - «Милан» разгорелся небольшой скандал

  • 25.04.2022 13:02
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ФОТО. Свой среди чужих. Игрок Лацио обрадовался пропущенному голу команды
© Getty Images/Global Images Ukraine. Франческо Ачерби

Вчера «Милан» в 34-м туре Серии А в компенсированное время вырвал победу 2:1 над «Лацио» и вернул себе лидерство в турнирной таблице.

После матча возник небольшой скандал. Защитник «Лацио» и экс-игрок «Милана» Франческо Ачерби после пропущенного гола команды явно не был расстроен и улыбался. Его партнеру по команде Адаму Марушичу такое поведение не понравилось:

Источник — Sport.ua

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