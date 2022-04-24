Миколенко – один из лучших игроков Эвертона в матче против Ливерпуля

24 апреля в матче 34-го тура АПЛ встречались «Ливерпуль» и «Эвертон». Команда Юргена Клоппа выиграла мерсисайдское дерби со счетом 2:0 и продолжает преследование «Ман Сити».

Украинский защитник гостей Виталий Миколенко провел на поле весь матч. Он стал одним из лучших игроков своей команды в этом поединке.

Веб-портал WhoScored поставил украинцу оценку 6.6. Ресурс SofaScore оценил действия Миколенко в 7.1, более высокого балла у ирисок не получил никто.

Оценки WhoScored за матч Ливерпуль – Эвертон – 2:0

Оценки SofaScore за матч Ливерпуль – Эвертон – 2:0