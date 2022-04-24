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Миколенко – один из лучших игроков Эвертона в матче против Ливерпуля

Команда Юргена Клоппа выиграла мерсисайдское дерби со счетом 2:0

  • 24.04.2022 22:20
  • 2460 просмотров
  • 1 комментарий
Миколенко – один из лучших игроков Эвертона в матче против Ливерпуля
© Getty Images/Global Images Ukraine

24 апреля в матче 34-го тура АПЛ встречались «Ливерпуль» и «Эвертон». Команда Юргена Клоппа выиграла мерсисайдское дерби со счетом 2:0 и продолжает преследование «Ман Сити».

Украинский защитник гостей Виталий Миколенко провел на поле весь матч. Он стал одним из лучших игроков своей команды в этом поединке. 

Веб-портал WhoScored поставил украинцу оценку 6.6. Ресурс SofaScore оценил действия Миколенко в 7.1, более высокого балла у ирисок не получил никто.

Оценки WhoScored за матч Ливерпуль – Эвертон – 2:0

Оценки SofaScore за матч Ливерпуль – Эвертон – 2:0

Источник — WhoScored.com

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    GloryUkraine, 24.04.2022 22:26
    +1
    👍🇺🇦
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    online
    Sauron, 24.04.2022 23:32
    0
    Whoscrored та SofaScore - це сміття.
    Там автоматично оцінки ставляться.
    Але Миколенко справді добре зіграв (вже третю гру поспіль!).
    Фани в твітері його хвалять.
    Ось оцінки одного з них:
    Michael Keane - 6
    Vitalii Mykolenko - 7
    Allan - 6
    Abdoulaye Doucoure - 6
    Alex Iwobi - 6
    Demarai Gray - 6
    Anthony Gordon - 7
    Richarlison - 6
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