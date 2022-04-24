Миколенко – один из лучших игроков Эвертона в матче против Ливерпуля

24 апреля в матче 34-го тура АПЛ встречались «Ливерпуль» и «Эвертон». Команда Юргена Клоппа выиграла мерсисайдское дерби со счетом 2:0 и продолжает преследование «Ман Сити».
Украинский защитник гостей Виталий Миколенко провел на поле весь матч. Он стал одним из лучших игроков своей команды в этом поединке.
Веб-портал WhoScored поставил украинцу оценку 6.6. Ресурс SofaScore оценил действия Миколенко в 7.1, более высокого балла у ирисок не получил никто.
Оценки WhoScored за матч Ливерпуль – Эвертон – 2:0
Оценки SofaScore за матч Ливерпуль – Эвертон – 2:0
Источник — WhoScored.com
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Там автоматично оцінки ставляться.
Але Миколенко справді добре зіграв (вже третю гру поспіль!).
Фани в твітері його хвалять.
Ось оцінки одного з них:
Michael Keane - 6
Vitalii Mykolenko - 7
Allan - 6
Abdoulaye Doucoure - 6
Alex Iwobi - 6
Demarai Gray - 6
Anthony Gordon - 7
Richarlison - 6
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