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34-й тур
Ливерпуль
2 : 0
Эвертон
24.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Ливерпуль выиграл у Эвертона в дерби и продолжает преследование Ман Сити

Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко провел на поле весь матч

  • 24.04.2022 20:23
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  • 6 комментариев
Ливерпуль выиграл у Эвертона в дерби и продолжает преследование Ман Сити
© Getty Images/Global Images Ukraine

24 апреля в матче 34-го тура чемпионата Англии встречались «Ливерпуль» и «Эвертон».

Команда Юргена Клоппа выиграла мерсисайдское дерби со счетом 2:0 и продолжает преследование «Ман Сити». Команды разделяет одно очко за 5 матчей до финиша.

Украинский защитник гостей Виталий Миколенко провел на поле весь матч. Голами в составе победителей отметились во втором тайме Эндрю Робертсон и Дивок Ориги.

Лидеры АПЛ: Ман Сити (80), Ливерпуль (79), Челси (65), Арсенал (60), Тоттенхэм (58), Ман Юнайтед (54), Вест Хэм (52).

АПЛ. 34-й тур

Ливерпуль – Эвертон – 2:0

Голы: Робертсон, 62, Ориги, 85.

Ливерпуль: Алиссон, ван Дейк, Робертсон, Матип, Александр-Арнольд, Фабиньо, Тьяго Алькантара, Кейта (Диас, 60), Мане (Ориги, 60), Салах, Диогу Жота (Хендерсон, 82).

Эвертон: Пикфорд, Холгейт, Кин, Миколенко, Коулман, Аллан (Алли, 73), Дукуре, Ришарлисон, Грей (Рондон, 78), Ивоби, Гордон.

Предупреждения: Мане, 45+2, Александр-Арнольд, 58 – Гордон, 25, Дукуре, 45, Аллан, 67, Алли, 89, Ришарлисон, 90+1.

Судья: Аттуэлл (Англия).

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    justhateme, 24.04.2022 20:50
    +5
    Петро Штука, 24.04.2022 20:41
    Як Микола зіграв?
    дуже добре. пару раз нормально загострив, надійно грав біля Салаха, два рази на емоціях виніс м'яч необачно, але в цілому - харашо
    Ссылка
    online
    Петро Штука, 24.04.2022 21:12
    +3
    justhateme, 24.04.2022 20:50
    дуже добре. пару раз нормально загострив, надійно грав біля Салаха, два рази на емоціях виніс м'яч необачно, але в цілому - харашо
    Дякую
    Ссылка
    online
    Петро Штука, 24.04.2022 20:41
    +1
    Як Микола зіграв?
    Ссылка
    Ivan Vismutenko, 24.04.2022 20:29
    +1
    Чуда не произошло. Одни земляки лезут в гору, а другие тонут.
    Ссылка
    online
    GloryUkraine, 24.04.2022 21:44
    0
    Петро Штука, 24.04.2022 20:41
    Як Микола зіграв?
    Солідно зіграв. Якщо так буде продовжувати грати, то невдовзі будуть всі гранди за ним в чергу ставати.
    Ссылка
    Spectra, 24.04.2022 20:28 (изменен)
    -6
    Ливерпуль! Дальше наказать бы автобус, а то далеко они зашли.
    Ссылка
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