Ливерпуль выиграл у Эвертона в дерби и продолжает преследование Ман Сити

24 апреля в матче 34-го тура чемпионата Англии встречались «Ливерпуль» и «Эвертон».
Команда Юргена Клоппа выиграла мерсисайдское дерби со счетом 2:0 и продолжает преследование «Ман Сити». Команды разделяет одно очко за 5 матчей до финиша.
Украинский защитник гостей Виталий Миколенко провел на поле весь матч. Голами в составе победителей отметились во втором тайме Эндрю Робертсон и Дивок Ориги.
Лидеры АПЛ: Ман Сити (80), Ливерпуль (79), Челси (65), Арсенал (60), Тоттенхэм (58), Ман Юнайтед (54), Вест Хэм (52).
АПЛ. 34-й тур
Ливерпуль – Эвертон – 2:0
Голы: Робертсон, 62, Ориги, 85.
Ливерпуль: Алиссон, ван Дейк, Робертсон, Матип, Александр-Арнольд, Фабиньо, Тьяго Алькантара, Кейта (Диас, 60), Мане (Ориги, 60), Салах, Диогу Жота (Хендерсон, 82).
Эвертон: Пикфорд, Холгейт, Кин, Миколенко, Коулман, Аллан (Алли, 73), Дукуре, Ришарлисон, Грей (Рондон, 78), Ивоби, Гордон.
Предупреждения: Мане, 45+2, Александр-Арнольд, 58 – Гордон, 25, Дукуре, 45, Аллан, 67, Алли, 89, Ришарлисон, 90+1.
Судья: Аттуэлл (Англия).
Источник — Sport.ua
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