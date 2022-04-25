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Юрген КЛОПП: «Количество наших побед за прошлые месяцы – безумие»

Наставник «Ливерпуля» - о матче против «Эвертона»

  • 25.04.2022 13:23
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Юрген КЛОПП: «Количество наших побед за прошлые месяцы – безумие»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от победного дерби против «Эвертона» (2:0):

«Количество побед, которые мы одержали за прошлые месяцы, - безумие. Нужно работать. Ребята снова это сделали. Я по-настоящему счастлив.

Слава богу, в футболе 2 тайма. В первом тайме мы играли не очень хорошо. Они играли неловко, мы не могли пройти последнюю линию. Нам не хватало движения, не хватало скорости.

Во втором тайме мы были гораздо более целеустремленными и создали им гораздо больше проблем. Мы оставались спокойными и хладнокровными. Замены помогли – новые игроки, другая формация. Мы победили со счетом 2:0, все в полном порядке».

Источник — BBC

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