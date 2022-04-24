Миколенко выйдет в стартовом составе на матч против Ливерпуля

Украинский легионер «Эвертона» Виталий Миколенко с первых минут начнет встречу 34-го тура АПЛ против «Ливерпуля».



В текущем сезоне Миколенко сыграл уже в семи матчах чемпионата Англии, шесть раз выходил в стартовом составе. Результативными действиями пока не отличился.



Встреча начнется в 18:30 по Киеву.