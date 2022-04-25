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21-й тур
Барселона
0 : 1
Райо Вальекано
24.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Хави в шоке. Барселона снова проиграла домашний матч середняку

На этот раз каталонская команда потерпела поражение от «Райо Вальекано»

  • 25.04.2022 00:10
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Хави в шоке. Барселона снова проиграла домашний матч середняку
© Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Каталонская «Барселона» снова проиграла домашний матч, уступив «Райо Вальекано» в перенесенном матче 21-го тура чемпионата Испании (0:1).

Единственный гол в матче забил форвард гостей Альваро Гарсия на 7-й минуте. «Барса» проиграла «Райо» во второй раз в сезоне, как и 27 октября 2021 года был зафиксирован счет 0:1. Предыдущий домашний матч блаугранас проиграли неделей ранее «Кадису» (0:1).

Коуч «Барсы» Хави крайне недоволен таким развитием событий и даже получил желтую карточку за излишние эмоции на тренерской скамейке.

«Барселона» под руководством Хави занимает второе место, имея 63 очка, как и у «Севильи». Мадридский «Реал» должен оформить чемпионство в ближайшей игре (78 очков).

Лига 1. 21-й тур

Барселона – Райо Вальекано – 0:1

Гол: Альваро Гарсия, 7.

Барселона: тер Штеген, Жорди Альба, Гарсия (Траоре, 71), Араухо, Дест (Лангле, 46), Гави, Бускетс, Ф. де Йонг (Гонсалес, 60), Торрес (Депай, 60), Обамеянг (Л. де Йонг, 71), Дембеле.

Райо Вальекано: Димитриевски, Гарсия, Катена, Мараш, Бальиу, Комесанья (Сисс, 56), Валентин (Трехо, 67), Альваро Гарсия, Лопес (Марио Суарес, 87), Палазон (Эрнандес, 87), Нтека (Гвардьола, 56).

Предупреждения: Л. де Йонг, 81, Дембеле, 89, Жорди Альба, 90+3, Гави, 90+13 – Комесанья, 37, Бальиу, 69, Палазон, 85, Эрнандес, 90+5, Трехо, 90+6, Катена, 90+12. 

Судья: Эскудерос (Испания)

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Альваро Гарсия, 7 мин.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

События матча
7' ГОЛ ! Мяч забил Альваро Гарсия (Райо Вальекано).

Источник — Sport.ua

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