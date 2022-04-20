Ливерпуль нельзя остановить, Ярмоленко покинет ВХ, Милану нужен Мудрик

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 19 апреля.

1. Ливерпуль уничтожил Ман Юнайтед и возглавил турнирную таблицу АПЛ

В главном матче дня не принимал участие Роналду из-за трагедии в семье

2. Андрей ЯРМОЛЕНКО: «На 95% я уйду из Вест Хэма»

Контракт украинского футболиста с «молотобойцами» истекает летом

3. Источник: Милан вступил в борьбу за Мудрика

У «Брентфорда» появился именитый конкурент в борьбе за украинца

4. Шахтер уступил Фенербахче в благотворительном матче

Команда Роберто Де Дзерби пропустила один гол

5. Интер разгромно обыграл Милан на пути в финал Кубка Италии

После ничьей в первом матче «черно-синие» доказали свое превосходство во втором

6. Сергей СИДОРЧУК: «В стране идет война, а Маркевич говорит лозунгами»

Капитан «Динамо» не понял высказывания известного тренера

7. Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Самое тяжелое, что команда распалась»

Несмотря на проблемы, итальянец хочет продолжать работу с «Шахтером»

8. ФОТО. Ирина Морозюк родила второго ребенка: известен отец

Беременность держалась в секрете

9. ЛЯЛЬКА: «На плей-офф Экстралиги вдохновило отношение словаков к Украине»

Обозреватель Sport.ua поговорил с форвардом сборной Украины по хоккею

10. Уайт шел к бою за титул всю жизнь. Сможет ли создать трудности для Фьюри?

Разборки британцев за пояс WBC в супертяжелом весе