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Ливерпуль нельзя остановить, Ярмоленко покинет ВХ, Милану нужен Мудрик

Главные новости за 19 апреля на Sport.ua

  • 20.04.2022 07:10
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Ливерпуль нельзя остановить, Ярмоленко покинет ВХ, Милану нужен Мудрик
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 19 апреля.

1. Ливерпуль уничтожил Ман Юнайтед и возглавил турнирную таблицу АПЛ
В главном матче дня не принимал участие Роналду из-за трагедии в семье

2. Андрей ЯРМОЛЕНКО: «На 95% я уйду из Вест Хэма»
Контракт украинского футболиста с «молотобойцами» истекает летом

3. Источник: Милан вступил в борьбу за Мудрика
У «Брентфорда» появился именитый конкурент в борьбе за украинца

4. Шахтер уступил Фенербахче в благотворительном матче
Команда Роберто Де Дзерби пропустила один гол

5. Интер разгромно обыграл Милан на пути в финал Кубка Италии
После ничьей в первом матче «черно-синие» доказали свое превосходство во втором

6. Сергей СИДОРЧУК: «В стране идет война, а Маркевич говорит лозунгами»
Капитан «Динамо» не понял высказывания известного тренера

7. Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Самое тяжелое, что команда распалась»
Несмотря на проблемы, итальянец хочет продолжать работу с «Шахтером»

8. ФОТО. Ирина Морозюк родила второго ребенка: известен отец
Беременность держалась в секрете

9. ЛЯЛЬКА: «На плей-офф Экстралиги вдохновило отношение словаков к Украине»
Обозреватель Sport.ua поговорил с форвардом сборной Украины по хоккею

10. Уайт шел к бою за титул всю жизнь. Сможет ли создать трудности для Фьюри?
Разборки британцев за пояс WBC в супертяжелом весе

Источник — Sport.ua

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