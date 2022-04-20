Ливерпуль нельзя остановить, Ярмоленко покинет ВХ, Милану нужен Мудрик

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 19 апреля.
1. Ливерпуль уничтожил Ман Юнайтед и возглавил турнирную таблицу АПЛ
В главном матче дня не принимал участие Роналду из-за трагедии в семье
2. Андрей ЯРМОЛЕНКО: «На 95% я уйду из Вест Хэма»
Контракт украинского футболиста с «молотобойцами» истекает летом
3. Источник: Милан вступил в борьбу за Мудрика
У «Брентфорда» появился именитый конкурент в борьбе за украинца
4. Шахтер уступил Фенербахче в благотворительном матче
Команда Роберто Де Дзерби пропустила один гол
5. Интер разгромно обыграл Милан на пути в финал Кубка Италии
После ничьей в первом матче «черно-синие» доказали свое превосходство во втором
6. Сергей СИДОРЧУК: «В стране идет война, а Маркевич говорит лозунгами»
Капитан «Динамо» не понял высказывания известного тренера
7. Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Самое тяжелое, что команда распалась»
Несмотря на проблемы, итальянец хочет продолжать работу с «Шахтером»
8. ФОТО. Ирина Морозюк родила второго ребенка: известен отец
Беременность держалась в секрете
9. ЛЯЛЬКА: «На плей-офф Экстралиги вдохновило отношение словаков к Украине»
Обозреватель Sport.ua поговорил с форвардом сборной Украины по хоккею
10. Уайт шел к бою за титул всю жизнь. Сможет ли создать трудности для Фьюри?
Разборки британцев за пояс WBC в супертяжелом весе
Источник — Sport.ua
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