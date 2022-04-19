Андрей ЯРМОЛЕНКО: «На 95% я уйду из Вест Хэма»

Форвард «Вест Хэма» и сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился мыслями о своем будущем.

«Думаю, что на 95% – я уйду. У «Вест Хэма» имеется опция продления контракта еще на год, но со мной по этому поводу еще никто не связывался. Я жду их решения в ближайшие две недели.

Если, нет, агент будет заниматься вопросом моего следующего трудоустройства. Будем смотреть на возможные варианты», - сказал Ярмоленко.