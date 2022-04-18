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Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Не хочу пока что заканчивать со сборной»

Лидер сборной Украины – о планах на будущее

  • 18.04.2022 22:49
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Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Не хочу пока что заканчивать со сборной»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Форвард «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко заявил, что не закончит карьеру в сборной Украины, даже если команда не выйдет на ЧМ-2022:

«Я не хочу пока что заканчивать со сборной. У меня есть силы, я приношу пользу – я готов играть и отдаваться полностью. Как только я почувствую, что я где-то в чем-то уступаю молодым ребятам, или мне главный тренер намекнет или в лицо все скажет – я спокойно пожму руки и уйду со сборной с высоко поднятой головой».

Ранее Ярмоленко рассказал, как отреагировал на начало войны.

Источник — КраСава

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