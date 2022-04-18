Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Не хочу пока что заканчивать со сборной»

Форвард «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко заявил, что не закончит карьеру в сборной Украины, даже если команда не выйдет на ЧМ-2022:

«Я не хочу пока что заканчивать со сборной. У меня есть силы, я приношу пользу – я готов играть и отдаваться полностью. Как только я почувствую, что я где-то в чем-то уступаю молодым ребятам, или мне главный тренер намекнет или в лицо все скажет – я спокойно пожму руки и уйду со сборной с высоко поднятой головой».

Ранее Ярмоленко рассказал, как отреагировал на начало войны.