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ЯРМОЛЕНКО – о начале войны: «Была паника. Никогда не был в такой ситуации»

Лидер сборной Украины – о начале войны

  • 18.04.2022 19:59
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ЯРМОЛЕНКО – о начале войны: «Была паника. Никогда не был в такой ситуации»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Форвард «Вест Хэма» и сборной Украины Андрей Ярмоленко в интервью ютуб-каналу «Красава» рассказал о том, как 24 февраля узнал о нападении россии:

«Меня разбудила моя мама, которая находилась здесь со мной (в Лондоне – прим.). Она разбудила меня где-то в 5 часов утра и сказала, что началась война. В такой момент ты не понимаешь, что делать, потому что ты никогда не был в такой ситуации. Конечно, у тебя паника.

Первым делом я позвонил жене, которая в тот момент была в Киеве. С женой и ребенком был отец, они попытались выехать куда-то ближе к границе, но это было нереально из-за пробок, творился беспредел».

Источник — КраСава

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