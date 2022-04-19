Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
Интер Милан
3 : 0
Милан
19.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Интер разгромно обыграл Милан на пути в финал Кубка Италии

После ничьей в первом матче «черно-синие» доказали свое превосходство во втором

  • 19.04.2022 23:59
  • 440 просмотров
  • 2 комментария
Интер разгромно обыграл Милан на пути в финал Кубка Италии
© Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся ответный полуфинал Кубка Италии, в котором «Интер» расправился с «Миланом».
 
После нулевой ничьей в первом матче «черно-синие» отгрузили соперникам три безответных гола во втором.
 
За вторую путевку в финал в среду в Турине сразятся «Ювентус» и «Фиорентина». Во Флоренции хозяева уступили с минимальным счетом.
 
Кубок Италии. 1/2 финала
 
«Интер» – «Милан» – 3:0 (первый матч 0:0)
Голы: 1:0 – 4 Мартинес, 2:0 – 40 Мартинес, 3:0 – 82 Гозенс.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    online
    jugulator, 20.04.2022 00:30
    0
    Макс Максов, 20.04.2022 00:24
    Два розгроми, в центральних матчах цього вечора... А мали б бути запеклі баталії!
    У МЮ не было никаких шансов, чтобы хоть что-то противопоставить Ливерпулю.
    Ссылка
    online
    Макс Максов, 20.04.2022 00:24
    0
    Два розгроми, в центральних матчах цього вечора... А мали б бути запеклі баталії!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности