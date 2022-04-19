Интер разгромно обыграл Милан на пути в финал Кубка Италии

Состоялся ответный полуфинал Кубка Италии, в котором «Интер» расправился с «Миланом».
После нулевой ничьей в первом матче «черно-синие» отгрузили соперникам три безответных гола во втором.
За вторую путевку в финал в среду в Турине сразятся «Ювентус» и «Фиорентина». Во Флоренции хозяева уступили с минимальным счетом.
Кубок Италии. 1/2 финала
«Интер» – «Милан» – 3:0 (первый матч 0:0)
Голы: 1:0 – 4 Мартинес, 2:0 – 40 Мартинес, 3:0 – 82 Гозенс.
Источник — Sport.ua
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