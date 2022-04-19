19 апреля в 23:00 состоится ответный матч 1/2 финала Кубка Италии между командами «Интер» и «Милан».

В первом матче в начале марта была зафиксирована нулевая ничья (0:0).

В другой полуфинальной паре 20 апреля сыграют «Ювентус» и «Фиорентина» (первый матч – 1:0).

Интер – Милан. Полуфинал Кубка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок можно посмотреть на телеканале Футбол 1.

Кубок Италии 2021/22. Сетка турнира

Стартовые составы команд