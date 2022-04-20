19 апреля состоялся ответный матч 1/2 финала Кубка Италии между командами «Интер» и «Милан».

В первом матче в начале марта была зафиксирована нулевая ничья (0:0). Во второй игре «Интер» уверенно разгромил соперника со счетом 3:0 и вышел в финал. Дубль оформил Лаутаро Мартинес.

В другой полуфинальной паре 20 апреля сыграют «Ювентус» и «Фиорентина» (первый матч – 1:0).

Кубок Италии. 1/2 финала

Интер – Милан – 3:0

Голы: Лаутаро Мартинес, 4, 40, Гозенс, 82.

Интер: Ханданович, де Врей, Дармиан, Шкриньяр, Бастони (Д'Амброзио, 79), Хакан Чалханоглу (Видаль, 73), Барелла, Брозович, Мартинес (Джеко, 71), Перишич (Гозенс, 79), Корреа (Санчес, 70).

Милан: Меньян, Калабрия (Габбиа, 74), Эрнандес, Калюлю, Томори, Беннасер (Крунич, 73), Тонали (Диас, 46), Кессье, Жиру, Леау (Лазетич, 86), Салемакерс (Мессиас, 46).

Предупреждения: Шкриньяр, 51 – Эрнандес, 35, Томори, 90.

Судья: Мариани (Италия)