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Интер Милан
3 : 0
Милан
19.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Интер – Милан – 3:0. Разгром в дерби. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор ответного матча 1/2 финала Кубка Италии

  • 20.04.2022 01:23
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Интер – Милан – 3:0. Разгром в дерби. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

19 апреля состоялся ответный матч 1/2 финала Кубка Италии между командами «Интер» и «Милан».

В первом матче в начале марта была зафиксирована нулевая ничья (0:0). Во второй игре «Интер» уверенно разгромил соперника со счетом 3:0 и вышел в финал. Дубль оформил Лаутаро Мартинес.

В другой полуфинальной паре 20 апреля сыграют «Ювентус» и «Фиорентина» (первый матч – 1:0).

Кубок Италии. 1/2 финала

Интер – Милан – 3:0

Голы: Лаутаро Мартинес, 4, 40, Гозенс, 82.

Интер: Ханданович, де Врей, Дармиан, Шкриньяр, Бастони (Д'Амброзио, 79), Хакан Чалханоглу (Видаль, 73), Барелла, Брозович, Мартинес (Джеко, 71), Перишич (Гозенс, 79), Корреа (Санчес, 70).

Милан: Меньян, Калабрия (Габбиа, 74), Эрнандес, Калюлю, Томори, Беннасер (Крунич, 73), Тонали (Диас, 46), Кессье, Жиру, Леау (Лазетич, 86), Салемакерс (Мессиас, 46).

Предупреждения: Шкриньяр, 51 – Эрнандес, 35, Томори, 90.

Судья: Мариани (Италия)

События матча
82' ГОЛ ! Мяч забил Робин Госенс (Интер Милан).
40' ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
4' ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).

Источник — Sport.ua

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