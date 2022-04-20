19 апреля состоялся ответный матч 1/2 финала Кубка Италии между командами «Интер» и «Милан».
В первом матче в начале марта была зафиксирована нулевая ничья (0:0). Во второй игре «Интер» уверенно разгромил соперника со счетом 3:0 и вышел в финал. Дубль оформил Лаутаро Мартинес.
В другой полуфинальной паре 20 апреля сыграют «Ювентус» и «Фиорентина» (первый матч – 1:0).
Кубок Италии. 1/2 финала
Интер – Милан – 3:0
Голы: Лаутаро Мартинес, 4, 40, Гозенс, 82.
Интер: Ханданович, де Врей, Дармиан, Шкриньяр, Бастони (Д'Амброзио, 79), Хакан Чалханоглу (Видаль, 73), Барелла, Брозович, Мартинес (Джеко, 71), Перишич (Гозенс, 79), Корреа (Санчес, 70).
Милан: Меньян, Калабрия (Габбиа, 74), Эрнандес, Калюлю, Томори, Беннасер (Крунич, 73), Тонали (Диас, 46), Кессье, Жиру, Леау (Лазетич, 86), Салемакерс (Мессиас, 46).
Предупреждения: Шкриньяр, 51 – Эрнандес, 35, Томори, 90.
Судья: Мариани (Италия)
|82'
|ГОЛ ! Мяч забил Робин Госенс (Интер Милан).
|40'
|ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
|4'
|ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
Источник — Sport.ua
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