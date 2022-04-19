Сергей СИДОРЧУК: «В стране идет война, а Маркевич говорит лозунгами»

Полузащитник «Динамо» Сергей Сидорчук рассказал, как был найден выход из ситуации с отказом столичного клуба отпускать игроков в сборную в конце апреля, а также прокомментировал резкие высказывания Мирона Маркевича в адрес чемпионов Украины.

««Динамо» отказалось от игр 4 и 6 мая. Мы приезжаем в сборную 3 числа. Важно находить понимание, и оно было найдено буквально за два часа. Я всегда отношусь с уважением к возрасту, но того, что говорил Мирон Богданович Маркевич, я просто не понимаю. Когда в Украине идет война, человек говорит какими-то лозунгами. Я считаю, что так нельзя. Если мы в собственном хозяйстве не можем разобраться, о чем тогда вообще можно говорить? Я считаю, что его позиция и слова, которые он говорил, вообще не могут присутствовать.

Сейчас с нами тренируется Артем Довбик. Он получил травму, остался на операцию за границей, поэтому смог к нам присоединится. «Динамо» помогает ему восстанавливаться и готовиться к игре сборной. Что касается нашей формы, то думаю, что к матчу против Шотландии она будет оптимальной. Но понятно, что не настолько, как это было бы, если бы проходил чемпионат, были игры с накалом и стопроцентной борьбой. Сейчас будем компенсировать это только духом», - сказал Сидорчук.