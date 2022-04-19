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Сергей СИДОРЧУК: «В стране идет война, а Маркевич говорит лозунгами»

Капитан «Динамо» не понял высказывания известного тренера

  • 19.04.2022 12:44
  • 2123 просмотра
  • 10 комментариев
Сергей СИДОРЧУК: «В стране идет война, а Маркевич говорит лозунгами»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Сидорчук

Полузащитник «Динамо» Сергей Сидорчук рассказал, как был найден выход из ситуации с отказом столичного клуба отпускать игроков в сборную в конце апреля, а также прокомментировал резкие высказывания Мирона Маркевича в адрес чемпионов Украины.

««Динамо» отказалось от игр 4 и 6 мая. Мы приезжаем в сборную 3 числа. Важно находить понимание, и оно было найдено буквально за два часа. Я всегда отношусь с уважением к возрасту, но того, что говорил Мирон Богданович Маркевич, я просто не понимаю. Когда в Украине идет война, человек говорит какими-то лозунгами. Я считаю, что так нельзя. Если мы в собственном хозяйстве не можем разобраться, о чем тогда вообще можно говорить? Я считаю, что его позиция и слова, которые он говорил, вообще не могут присутствовать.

Сейчас с нами тренируется Артем Довбик. Он получил травму, остался на операцию за границей, поэтому смог к нам присоединится. «Динамо» помогает ему восстанавливаться и готовиться к игре сборной. Что касается нашей формы, то думаю, что к матчу против Шотландии она будет оптимальной. Но понятно, что не настолько, как это было бы, если бы проходил чемпионат, были игры с накалом и стопроцентной борьбой. Сейчас будем компенсировать это только духом», - сказал Сидорчук.

Источник — Футбол 1/2/3

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    vasilichn, 19.04.2022 13:02
    +7
    Старый пердун затаил обиду на Сурка.
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    online
    Letifer, 19.04.2022 13:01
    +7
    Маркевич просто под шумок решил свести свои счёты с Суркисом, ничего нового
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    online
    Олег Прок, 19.04.2022 13:07
    +5
    Маркевич вообще хорошо устроился. Сидит в федерации на непонятной должности и получает 700 тысяч в месяц. Вот реально, кто может объяснить что входит в его обязанности?
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    online
    FunnyCat_____, 19.04.2022 13:08 (изменен)
    +3
    У Маркевича просто единственный способ как-то напомнить о себе - это пукнуть в сторону Динамо
    Работу то искать не хочется
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    online
    Умник, 19.04.2022 13:45
    +1
    Сергію нащо ти пригадуєшь персонажа який 10 років на офіційному рівні не має жодного матчу.
    Це теж саме що я буду вчити тебе грати в футбол.
    Час все порішає.
    Бідон бідонич це людина до 2015 року, після це звичаний чінуша.
    Не знаю я не можу вставити в це слово, слово "людина".
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    online
    Олег Прок, 19.04.2022 13:19
    +1
    BronenosecPotelkam, 19.04.2022 13:17
    маркевичі - це одні з ворогів України
    Кстати, где мелкий маркевич прячется? Неужели сейчас со своей командой?
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    online
    BronenosecPotelkam, 19.04.2022 13:17
    +1
    маркевичі - це одні з ворогів України
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    online
    Олег Прок, 19.04.2022 13:50
    0
    Василий Гредюшкин, 19.04.2022 13:47
    Зіграність в збірнійтреба ставити на перше місце .Все інше від лукавого
    Так почему разные павелки и маркевичи не договорились о товарищеских матчах для сборной и о том, что бы зарубежные клубы отпустили украинцев в сборную на месяц?
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    online
    Василий Гредюшкин, 19.04.2022 13:47
    -1
    Зіграність в збірнійтреба ставити на перше місце .Все інше від лукавого
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    online
    Hg, 19.04.2022 13:11
    -3
    Потому что Маркевич не пел гимн во время матча сборной, когда его показали за спиной Фоменко на трибуне.)
    А ещё он похож на Порошенко как брат.
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