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Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Самое тяжелое, что команда распалась»

Несмотря на проблемы, итальянец хочет продолжать работу с «Шахтером»

  • 19.04.2022 13:41
  • 1963 просмотра
  • 3 комментария
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Самое тяжелое, что команда распалась»
© ФК Шахтер. Роберто Де Дзерби

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби высказался о ситуации в Украине и донецком клубе.

«То, что происходит – это печально. Что есть самым трудным? Чемпионат вряд ли возобновится. Самое тяжелое, что команда распалась, бразильцы уже находятся в других командах. Приехал только Марлон, а потом Саломон, израильтянин. Остальные легионеры нашли себе другие команды, а к тем, кто остался я испытываю чувство особой гордости. Мы играем в футбол во благо, даже если это нелегко. Продолжить работать с «Шахтером» или вернуться домой? Конечно, продолжать, потому что это было правильно, я не думаю, что мы сделали нечто героическое или делаем что-то большее», - сказал Де Дзерби в интервью DAZN.

Напомним, накануне сообщалось, что из числа легионеров к «Шахтеру» в Турции присоединился вингер Манор Соломон. О появлении в лагере «горняков» Марлона официальной информации пока не было.

Источник — I love Palermo calcio

(17 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Олег Прок, 19.04.2022 14:53
    0
    Dfs2262ar, 19.04.2022 14:52
    Вот другое дело - динамо))) очень достойно выступило))) не правда ли?
    Динамо не накупало бразильцев на десятки миллионов.
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    online
    Владислав Рейский, 19.04.2022 14:19
    0
    Ой та ладно прям, придет мир, то снимите в бразильской серии футбольной весь клуб да сюда переправите в полном составе.
    Все равно в лч убого выступали своими латиносами
    Ссылка
    online
    Dfs2262ar, 19.04.2022 14:52
    -1
    Владислав Рейский, 19.04.2022 14:19
    Ой та ладно прям, придет мир, то снимите в бразильской серии футбольной весь клуб да сюда переправите в полном составе.
    Все равно в лч убого выступали своими латиносами
    Вот другое дело - динамо))) очень достойно выступило))) не правда ли?
    Ссылка
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