Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Самое тяжелое, что команда распалась»

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби высказался о ситуации в Украине и донецком клубе.

«То, что происходит – это печально. Что есть самым трудным? Чемпионат вряд ли возобновится. Самое тяжелое, что команда распалась, бразильцы уже находятся в других командах. Приехал только Марлон, а потом Саломон, израильтянин. Остальные легионеры нашли себе другие команды, а к тем, кто остался я испытываю чувство особой гордости. Мы играем в футбол во благо, даже если это нелегко. Продолжить работать с «Шахтером» или вернуться домой? Конечно, продолжать, потому что это было правильно, я не думаю, что мы сделали нечто героическое или делаем что-то большее», - сказал Де Дзерби в интервью DAZN.

Напомним, накануне сообщалось, что из числа легионеров к «Шахтеру» в Турции присоединился вингер Манор Соломон. О появлении в лагере «горняков» Марлона официальной информации пока не было.