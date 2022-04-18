Соломон прибыл в лагерь Шахтера

Полузащитник «Шахтера» Манор Соломон прибыл на базу турецкой сборной в пригороде Стамбула, где «горняки» готовятся к благотворительным играм. Уже сегодня израильтянин присоединится к тренировочному процессу команды.

Напомним, 19 апреля «Шахтер» в благотворительном поединке встретится с турецким «Фенербахче». Игра пройдет в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сараджоглу», начнется в 17:00 и будет показана в прямой трансляции на канале «Футбол 1» и клубном YouTube-канале. Билеты стоимостью от 50 до 200 лир уже в продаже.

Все средства от реализации билетов и рекламы на матчи Shakhtar Global Tour for Peace будут переданы украинским гражданам, волонтерским организациям, медикам. Вырученные деньги также будут направлены на помощь украинским детям, пострадавшим от войны.