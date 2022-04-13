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Журналист: Шахтер получит 15% от следующей продажи Соломона

Клубы согласовали все детали сделки

  • 13.04.2022 18:15
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Журналист: Шахтер получит 15% от следующей продажи Соломона
© Getty Images/Global Images Ukraine. Манор Соломон

22-летний израильский вингер «Шахтера» Манор Соломон вскоре станет игроком английского «Фулхэма».
 
По информации известного журналиста Фабрицио Романо, стоимость трансфера составит 7.5 млн евро. Донецкий клуб также получит 15% от следующей продажи игрока.
 
Контракт будет рассчитан до 2027 года, израильский футболист присоединиться к английскому клубу первого июля, пока что он останется в «Шахтере».

Оценочная стоимость Соломона на Transfermarkt составляет 16,2 миллионов фунтов. В «Шахтер» израильтянин переходил в январе 2019 года за 5,4 миллионов фунтов.

Источник — Twitter

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