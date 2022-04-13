Журналист: Шахтер получит 15% от следующей продажи Соломона

22-летний израильский вингер «Шахтера» Манор Соломон вскоре станет игроком английского «Фулхэма».
По информации известного журналиста Фабрицио Романо, стоимость трансфера составит 7.5 млн евро. Донецкий клуб также получит 15% от следующей продажи игрока.
Контракт будет рассчитан до 2027 года, израильский футболист присоединиться к английскому клубу первого июля, пока что он останется в «Шахтере».
Оценочная стоимость Соломона на Transfermarkt составляет 16,2 миллионов фунтов. В «Шахтер» израильтянин переходил в январе 2019 года за 5,4 миллионов фунтов.
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.