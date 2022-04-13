Журналист: Шахтер получит 15% от следующей продажи Соломона

22-летний израильский вингер «Шахтера» Манор Соломон вскоре станет игроком английского «Фулхэма».



По информации известного журналиста Фабрицио Романо, стоимость трансфера составит 7.5 млн евро. Донецкий клуб также получит 15% от следующей продажи игрока.



Контракт будет рассчитан до 2027 года, израильский футболист присоединиться к английскому клубу первого июля, пока что он останется в «Шахтере».

Оценочная стоимость Соломона на Transfermarkt составляет 16,2 миллионов фунтов. В «Шахтер» израильтянин переходил в январе 2019 года за 5,4 миллионов фунтов.