ФОТО. Ирина Морозюк родила второго ребенка: известен отец

Ирина Морозюк, жена украинского футболиста Николая Морозюка, сообщила о рождении второго ребенка.
«Не могла же я покинуть этот мир и наше прекрасное государство без еще одной красавицы-украиночки!
Сегодня я стала матерью во второй раз. На этот раз красавицы-дочки», - написала Ирина Морозюк в своем Instagram.
Очевидно, что отцом ребенка стал Николай Морозюк, с которым Ирина не так давно расставалась, но спустя некоторое время снова сошлась.
Источник — Sport.ua
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