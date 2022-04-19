ФОТО. Ирина Морозюк родила второго ребенка: известен отец

Ирина Морозюк, жена украинского футболиста Николая Морозюка, сообщила о рождении второго ребенка.

«Не могла же я покинуть этот мир и наше прекрасное государство без еще одной красавицы-украиночки!

Сегодня я стала матерью во второй раз. На этот раз красавицы-дочки», - написала Ирина Морозюк в своем Instagram.

Очевидно, что отцом ребенка стал Николай Морозюк, с которым Ирина не так давно расставалась, но спустя некоторое время снова сошлась.