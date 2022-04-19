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ФОТО. Ирина Морозюк родила второго ребенка: известен отец

Беременность держалась в секрете

  • 19.04.2022 08:16
  • 6345 просмотров
  • 2 комментария
ФОТО. Ирина Морозюк родила второго ребенка: известен отец
© Instagram. Ирина Морозюк

Ирина Морозюк, жена украинского футболиста Николая Морозюка, сообщила о рождении второго ребенка.

«Не могла же я покинуть этот мир и наше прекрасное государство без еще одной красавицы-украиночки!

Сегодня я стала матерью во второй раз. На этот раз красавицы-дочки», - написала Ирина Морозюк в своем Instagram.

Очевидно, что отцом ребенка стал Николай Морозюк, с которым Ирина не так давно расставалась, но спустя некоторое время снова сошлась.

Источник — Sport.ua

(28 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Виктор Ершов, 19.04.2022 09:12 (изменен)
    0
    Вот это интрига, вот это супер новость, наконец то sport ua выдал, молодчаги))) ждём следующую сенсацию кто кого)))
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    online
    zzg77, 19.04.2022 08:31
    -1
    Отец ребёнка - народ Украины!!!
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