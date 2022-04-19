Источник: Милан вступил в борьбу за Мудрика

«Милан» проявляет интерес к вингеру донецкого «Шахтера» Михаилу Мудрику. Об этом сообщает журналист Санти Ауна.
При этом пока что «Милан» предложения «Шахтеру» по поводу 21-летнего украинца не делал.
Главным претендентом на Мудрика на данный момент считается «Брентфорд». Английский клуб уже предложил за игрока 20 миллионов евро.
В нынешнем сезоне на счету Мудрика 2 гола и 9 ассистов в 19 матчах за «Шахтер» во всех турнирах.
Источник — Twitter
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