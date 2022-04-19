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Источник: Милан вступил в борьбу за Мудрика

У «Брентфорда» появился именитый конкурент в борьбе за украинца

  • 19.04.2022 14:32
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Источник: Милан вступил в борьбу за Мудрика
© Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

«Милан» проявляет интерес к вингеру донецкого «Шахтера» Михаилу Мудрику. Об этом сообщает журналист Санти Ауна.

При этом пока что «Милан» предложения «Шахтеру» по поводу 21-летнего украинца не делал.

Главным претендентом на Мудрика на данный момент считается «Брентфорд». Английский клуб уже предложил за игрока 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Мудрика 2 гола и 9 ассистов в 19 матчах за «Шахтер» во всех турнирах.

Источник — Twitter

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