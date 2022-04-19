Шахтер уступил Фенербахче в благотворительном матче

«Шахтер» провел еще один благотворительный матч в поддержку Украины. В Турции команда Роберто Де Дзерби сыграла протви «Фенербахче».
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу турецкой команды.
Шахтер - Фенерхабче 0:1
Гол: Валенсия, 26
Шахтер: Пятов (Шевченко, 46), Конопля (Капинус, 46), Матвиенко (Марлон, 46), Бондарь (Драмбаев, 90), Ракицкий (Фарина, 52), Степаненко, Бондаренко, Топалов (Судаков, 46), Мудрик, Соломон (Мишнев, 83), Сигеев (Борячук, 63)
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.