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Шахтер уступил Фенербахче в благотворительном матче

Команда Роберто Де Дзерби пропустила один гол

  • 19.04.2022 18:54
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Шахтер уступил Фенербахче в благотворительном матче
© shakhtar.com

«Шахтер» провел еще один благотворительный матч в поддержку Украины. В Турции команда Роберто Де Дзерби сыграла протви «Фенербахче».

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу турецкой команды.

Шахтер - Фенерхабче 0:1
Гол: Валенсия, 26

Шахтер: Пятов (Шевченко, 46), Конопля (Капинус, 46), Матвиенко (Марлон, 46), Бондарь (Драмбаев, 90), Ракицкий (Фарина, 52), Степаненко, Бондаренко, Топалов (Судаков, 46), Мудрик, Соломон (Мишнев, 83), Сигеев (Борячук, 63)

Источник — Sport.ua

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