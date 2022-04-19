Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

Андрей ПЯТОВ: «Призываем к тому, чтобы россия убралась с нашей земли»

Вратарь «Шахтера» – о благотворительном матче с «Фенербахче»

  • 19.04.2022 22:44
  • 95 просмотров
  • 0 комментариев
Андрей ПЯТОВ: «Призываем к тому, чтобы россия убралась с нашей земли»
© ФК Шахтер Донецк

Вратарь «Шахтера» Андрей Пятов прокомментировал благотворительную игру с «Фенербахче» (0:1).
 
– Мы не просто так вышли в таких футболках на матч. Это история маленькой Алисы, которая 55 дней находится в бомбоубежище в Мариуполе. Ее мама – военный доктор, и мы хотим обратить внимание всего мира на то, что в этой войне гибнут наши дети. Сейчас XXI век, и такого не должно быть, эту кровавую войну нужно остановить.
 
– Ты один из самых известных и авторитетных игроков команды. Какой месседж хотел бы дать лидерам других стран ввиду происходящей войны между россией и Украиной?
– Конечно же, нужно остановить все, что сейчас происходит. Все равно все когда-то должно закончиться переговорами. Мы хотим, чтобы все лидеры пришли к этому, сели за стол и прекратили все то, что происходит сейчас. И я уже говорил, что самое страшное – гибель детей, наших мам, бабушек. Мы все призываем к тому, чтобы все прекратилось и россия убралась с нашей земли.
 
– Когда-то на этом стадионе «Шахтер» выиграл Кубок УЕФА, но сегодня была совсем другая встреча…
– Конечно, эти игры нельзя сопоставлять. Да, раньше были приятные моменты, но сейчас футбол для нас отходит далеко назад. Сейчас мы переживаем за наших родных, близких и весь народ Украины, так что этот матч носил иной характер. Я выражаю огромную благодарность клубу, который нас принял, подав руку в такой тяжелый момент и дав возможность помочь народу Украины.
 
– Насколько европейское футбольное сообщество поддерживает идею проведения таких матчей? Куда будут направлены средства, полученные от матча, и как они распределятся? Какова личная мотивация на такие игры, ведь сейчас тяжело морально?
– Скажу сначала об эмоциях. Когда просыпаешься и смотришь, как вчера на Львов прилетели ракеты и погибло 8 человек, среди которых был ребенок… Сегодня просыпаешься и видишь, что в Харькове, Николаеве и Мариуполе гибнут люди... Трудно думать о футболе, и, наверное, это сказывается на всех. Как и на любого человека, на нас также влияют позитивные месседжи из Украины, и мы вдохновляемся, но сейчас таковых мало. Верим, надеемся, молимся, помогаем чем можем. Многие клубы предлагают свою помощь, игры, но в других странах идут чемпионаты, и мы подстраиваемся. Как вы знаете, сейчас также собирается сборная, которой президент Чеферин дал базу, то есть европейское сообщество старается и очень помогает. Все средства мы направим всем нуждающимся людям, детям, а их, поверьте, очень много. Мы лично занимаемся волонтерскими делами. Клуб делает это более масштабно, все знают, что у нас во Львове есть большой штаб, где много нуждающихся переселенцев.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности