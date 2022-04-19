Андрей ПЯТОВ: «Призываем к тому, чтобы россия убралась с нашей земли»

Вратарь «Шахтера» Андрей Пятов прокомментировал благотворительную игру с «Фенербахче» (0:1).



– Мы не просто так вышли в таких футболках на матч. Это история маленькой Алисы, которая 55 дней находится в бомбоубежище в Мариуполе. Ее мама – военный доктор, и мы хотим обратить внимание всего мира на то, что в этой войне гибнут наши дети. Сейчас XXI век, и такого не должно быть, эту кровавую войну нужно остановить.



– Ты один из самых известных и авторитетных игроков команды. Какой месседж хотел бы дать лидерам других стран ввиду происходящей войны между россией и Украиной?

– Конечно же, нужно остановить все, что сейчас происходит. Все равно все когда-то должно закончиться переговорами. Мы хотим, чтобы все лидеры пришли к этому, сели за стол и прекратили все то, что происходит сейчас. И я уже говорил, что самое страшное – гибель детей, наших мам, бабушек. Мы все призываем к тому, чтобы все прекратилось и россия убралась с нашей земли.



– Когда-то на этом стадионе «Шахтер» выиграл Кубок УЕФА, но сегодня была совсем другая встреча…

– Конечно, эти игры нельзя сопоставлять. Да, раньше были приятные моменты, но сейчас футбол для нас отходит далеко назад. Сейчас мы переживаем за наших родных, близких и весь народ Украины, так что этот матч носил иной характер. Я выражаю огромную благодарность клубу, который нас принял, подав руку в такой тяжелый момент и дав возможность помочь народу Украины.



– Насколько европейское футбольное сообщество поддерживает идею проведения таких матчей? Куда будут направлены средства, полученные от матча, и как они распределятся? Какова личная мотивация на такие игры, ведь сейчас тяжело морально?

– Скажу сначала об эмоциях. Когда просыпаешься и смотришь, как вчера на Львов прилетели ракеты и погибло 8 человек, среди которых был ребенок… Сегодня просыпаешься и видишь, что в Харькове, Николаеве и Мариуполе гибнут люди... Трудно думать о футболе, и, наверное, это сказывается на всех. Как и на любого человека, на нас также влияют позитивные месседжи из Украины, и мы вдохновляемся, но сейчас таковых мало. Верим, надеемся, молимся, помогаем чем можем. Многие клубы предлагают свою помощь, игры, но в других странах идут чемпионаты, и мы подстраиваемся. Как вы знаете, сейчас также собирается сборная, которой президент Чеферин дал базу, то есть европейское сообщество старается и очень помогает. Все средства мы направим всем нуждающимся людям, детям, а их, поверьте, очень много. Мы лично занимаемся волонтерскими делами. Клуб делает это более масштабно, все знают, что у нас во Львове есть большой штаб, где много нуждающихся переселенцев.