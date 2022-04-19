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Фенербахче
1 : 0
Шахтер Донецк
19.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Фенербахче – Шахтер – 1:0. Благотворительный матч. Видео гола и обзор игры

Смотрите видеообзор благотворительного поединка в Турции

  • 19.04.2022 20:40
  • 524 просмотра
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Фенербахче – Шахтер – 1:0. Благотворительный матч. Видео гола и обзор игры
© ФК Шахтер Донецк

Донецкий клуб «Шахтер» в рамках благотворительного турне провел матч за мир с турецким «Фенербахче» в Стамбуле.

Единственный гол в поединке забил Эннер Валенсия на 26-й минуте

Благотворительный матч

19 апреля, Стамбул (Турция)

Фенербахче (Турция) – Шахтер (Украина) – 1:0

Гол: Эннер Валенсия, 26.

Видеообзор матча

Полная видеозапись матча

События матча
26' ГОЛ ! Мяч забил Эннер Валенсия (Фенербахче).

Источник — Sport.ua

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