Фенербахче – Шахтер – 1:0. Благотворительный матч. Видео гола и обзор игры

Донецкий клуб «Шахтер» в рамках благотворительного турне провел матч за мир с турецким «Фенербахче» в Стамбуле.
Единственный гол в поединке забил Эннер Валенсия на 26-й минуте
Благотворительный матч
19 апреля, Стамбул (Турция)
Фенербахче (Турция) – Шахтер (Украина) – 1:0
Гол: Эннер Валенсия, 26.
Видеообзор матча
Полная видеозапись матча
События матча
|26'
|ГОЛ ! Мяч забил Эннер Валенсия (Фенербахче).
Источник — Sport.ua
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