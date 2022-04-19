Соломон и Ракицкий – в основе Шахтера на матч с Фенербахче

Сегодня, 19 апреля, «Шахтер» проведет благотворительный матч с «Фенербахче». Начало – в 17:00 по Киеву.
Стал известен состав «Шахтера» на матч:
«Шахтер»: Пятов, Конопля, Бондарь, Ракицкий, Матвиенко, Топалов, Бондаренко, Степаненко, Мудрик, Соломон, Сигеев.
Запасные: Шевченко, Пузанков, Трубин, Драмбаев, Булеза, Удод, Капинус, Стасюк, Фарина, Марлон, Крыськив, Мышнев, Чех, Шостак, Судаков, Борячук.
🇺🇦⚒ #Shakhtar line-up for the charity match 🆚 @Fenerbahce.— FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) April 19, 2022
🔴 Watch the game live: https://t.co/8sHrtLV8f6.#FenerbahceShakhtar #Україна #Ukraine #StandWithUkraine pic.twitter.com/angVe14ASG
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.