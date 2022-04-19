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Соломон и Ракицкий – в основе Шахтера на матч с Фенербахче

Очередной благотворительный матч донецкого клуба

  • 19.04.2022 16:50
  • 912 просмотров
  • 6 комментариев
Соломон и Ракицкий – в основе Шахтера на матч с Фенербахче
© ФК Шахтер Донецк

Сегодня, 19 апреля, «Шахтер» проведет благотворительный матч с «Фенербахче». Начало – в 17:00 по Киеву.

Стал известен состав «Шахтера» на матч:

«Шахтер»: Пятов, Конопля, Бондарь, Ракицкий, Матвиенко, Топалов, Бондаренко, Степаненко, Мудрик, Соломон, Сигеев.

Запасные: Шевченко, Пузанков, Трубин, Драмбаев, Булеза, Удод, Капинус, Стасюк, Фарина, Марлон, Крыськив, Мышнев, Чех, Шостак, Судаков, Борячук.

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Rzechpospolita, 19.04.2022 17:11
    +3
    Соломон молодец, не сбежал!, а выступает за украинский клуб в такое ужасное время для нашей страны!
    Ссылка
    FootFun, 19.04.2022 18:18
    0
    Senior, 19.04.2022 16:58
    Фу, огидно просто за Шахтар
    А від опзжшного керівництва Динамо тобі не огидно?
    Ссылка
    online
    Senior, 19.04.2022 17:57
    0
    serge_kr, 19.04.2022 17:09
    Огидно за сепарське Динамо
    Згоден, Динамо теж під Суркісами це блювотина
    Ссылка
    serge_kr, 19.04.2022 17:09
    0
    Senior, 19.04.2022 16:58
    Фу, огидно просто за Шахтар
    Огидно за сепарське Динамо
    Ссылка
    online
    Face Control, 19.04.2022 16:52
    0
    Только Шахтёр — только победа!
    Ссылка
    online
    Senior, 19.04.2022 16:58
    -3
    Фу, огидно просто за Шахтар
    Ссылка
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