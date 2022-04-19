Ливерпуль уничтожил Ман Юнайтед и возглавил турнирную таблицу АПЛ

19 апреля в матче 30-го тура чемпионата Англии встречались «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».
Хозяева поля одержали убедительную победу со счетом 4:0 и вышли в лидеры АПЛ. Голами отличились Луис Диас, Мохамед Салах (дважды) и Садио Мане. Каждый из них записал в свой актив еще и по голевой передаче.
В главном матче дня не принимал участие форвард МЮ Криштиану Роналду из-за трагедии в семье – его сын умер при рождении.
В турнирной таблице АПЛ «Ливерпуль» стал лидером (76 очков), опередив «Манчестер Сити», у которого 74 балла и одна игра в запасе. «Манчестер Юнайтед» замыкает топ-6, имея 54 очка.
АПЛ. 30-й тур
Ливерпуль – Манчестер Юнайтед – 4:0
Голы: Диас, 5, Салах, 22, 85, Мане, 68.
Ливерпуль: Алиссон, ван Дейк, Робертсон, Матип, Александр-Арнольд, Фабиньо (Милнер, 86), Тияго Алькантара (Кейта, 80), Хендерсон, Диас (Диогу Жота, 70), Мане, Салах.
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Линделеф, Джонс (Санчо, 46), Магуайр, Далот, Ван-Биссака, Погба (Лингард, 10), Бруну Фернандеш, Матич, Рэшфорд, Эланга (Меджбри, 84).
Предупреждения: Кейта, 86 – Меджбри, 88, Бруну Фернандеш, 89.
Судья: Аткинсон (Англия)
Источник — Sport.ua
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