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Ман Юнайтед
19.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

ВИДЕО. КЛОПП поддержал семью Роналду после матча с Манчестер Юнайтед

Главный тренер «Ливерпуля» – о разгроме «красных дьяволов»

  • 20.04.2022 13:55
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ВИДЕО. КЛОПП поддержал семью Роналду после матча с Манчестер Юнайтед
© Getty Images/Global Images Ukraine

9:0 по сумме двух матчей, пять голов Мохамеда Салаха. Во второй раз в сезоне «Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед». «Если раньше была злость, сейчас – только разочарование», – говорит Рой Кин. МЮ сыграл крайне слабо и безвольно, позволив «Ливерпулю» вытворять на поле все, что ему хотелось. И команда Клоппа сыграла просто фантастично. Каждый гол – торжество техники, класса и взаимопонимания. «Ливерпуль» вырвался на первое место в АПЛ.

Вашему вниманию запись пресс-конференции Юргена Клоппа после матча «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед».

Отметим, что Роналду пропустил этот матч из-за смерти новорожденного сына.

События матча
85' ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
68' ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Ливерпуль).
22' ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
5' ГОЛ ! Мяч забил Луис Диас (Ливерпуль).

Источник — Sport.ua

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