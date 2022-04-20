ВИДЕО. КЛОПП поддержал семью Роналду после матча с Манчестер Юнайтед

9:0 по сумме двух матчей, пять голов Мохамеда Салаха. Во второй раз в сезоне «Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед». «Если раньше была злость, сейчас – только разочарование», – говорит Рой Кин. МЮ сыграл крайне слабо и безвольно, позволив «Ливерпулю» вытворять на поле все, что ему хотелось. И команда Клоппа сыграла просто фантастично. Каждый гол – торжество техники, класса и взаимопонимания. «Ливерпуль» вырвался на первое место в АПЛ.

Вашему вниманию запись пресс-конференции Юргена Клоппа после матча «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед».

Отметим, что Роналду пропустил этот матч из-за смерти новорожденного сына.