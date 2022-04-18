ВИДЕО. Слова Клоппа перед матчем с Манчестер Юнайтед

Во вторник, 19 апреля, на стадионе «Энфилд» состоится очередной раунд великого английского противостояния – «Ливерпуль» против «Манчестер Юнайтед». Команды сыграют в перенесенном матче 30-го тура АПЛ.
Вашему вниманию запись пресс-конференции Юргена Клоппа перед матчем «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед».
Источник — Sport.ua
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