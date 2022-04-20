19 апреля в матче 30-го тура чемпионата Англии встречались «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

Хозяева поля одержали убедительную победу со счетом 4:0 и вышли в лидеры АПЛ. Голами отличились Луис Диас, Мохамед Салах (дважды) и Садио Мане. Каждый из них записал в свой актив еще и по голевой передаче.

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АПЛ. 30-й тур

Ливерпуль – Манчестер Юнайтед – 4:0

Голы: Диас, 5, Салах, 22, 85, Мане, 68.