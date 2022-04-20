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30-й тур
Ливерпуль
4 : 0
Ман Юнайтед
19.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Ливерпуль – Ман Юнайтед – 4:0. Разгром красных дьяволов. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча 30-го тура чемпионата Англии

  • 20.04.2022 02:00
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Ливерпуль – Ман Юнайтед – 4:0. Разгром красных дьяволов. Видео голов, обзор
© Getty Images/Global Images Ukraine

19 апреля в матче 30-го тура чемпионата Англии встречались «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

Хозяева поля одержали убедительную победу со счетом 4:0 и вышли в лидеры АПЛ. Голами отличились Луис Диас, Мохамед Салах (дважды) и Садио Мане. Каждый из них записал в свой актив еще и по голевой передаче.

АПЛ. 30-й тур

Ливерпуль – Манчестер Юнайтед – 4:0

Голы: Диас, 5, Салах, 22, 85, Мане, 68.

События матча
85' ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
68' ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Ливерпуль).
22' ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
5' ГОЛ ! Мяч забил Луис Диас (Ливерпуль).

Источник — Sport.ua

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