Динамо возьмет Довбика, Пятов сыграл за Металлист, ракета по Краматорску

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 8 апреля.
1A. Динамо хочет взять Довбика в краткосрочную аренду
Фактически киевляне собираются устроить просмотр для перспективного форварда
1B. Агент Довбика подтвердил временный переход игрока в Динамо
Форвард сможет тренироваться с киевлянами
2. Андрей Пятов впервые сыграл за харьковский Металлист
Харьковчане уверенно победили дефлимпийскую сборную Украины
3. Шахтер хочет продать Мудрика – журналист
Ранее на молодого вингера был серьезный спрос в Европе
4. Суркис и Луческу провели тайную встречу, на которой решили судьбу Динамо
Владелец киевлян продолжит финансирование клуба
5A. Ужас в Краматорске. Ракеты прилетели на вокзал: 30 погибших, 100 раненых
Орки из рашки хотят посеять панику баллистическими ракетами Искандер
5B. Обстрел вокзала в Краматорске: минимум 50 жертв и 300 ранены
Погибли минимум 5 детей
6. Сестры Музычук пояснили позицию по поводу войны и письма к ФИДЕ
Лучшие украинские шахматистки высказались за отстранение сборных рф и рб
7. Президент Вереса: «Охранников моего дома в Ирпене расстреляли»
Иван Надеин – об ужасах войны
8. Премьер-министр Словакии заявил о передаче Украине системы С-300
Соседняя страна оказала важный вклад в обороноспособность украинской армии
9A. Десятая ракетка мира остановила Калинину в Чарльстоне
Ангелина не смогла обыграть Онс Жабер
9B. Ястремская не смогла пробиться во второй полуфинал в сезоне
Даяна завершила борьбу на соревнованиях в Колумбии
9C. Ольга САВЧУК: «Нужно дисквалифицировать всех российских теннисистов»
Капитан сборной Украины – о предстоящей встрече с американками и нападении российской армии
10. Головкин возвращается боем за два титула. Соперник – японец Мурата
Поединок, который не может получиться скучным
Источник — Sport.ua
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