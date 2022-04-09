Динамо возьмет Довбика, Пятов сыграл за Металлист, ракета по Краматорску

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 8 апреля.

1A. Динамо хочет взять Довбика в краткосрочную аренду

Фактически киевляне собираются устроить просмотр для перспективного форварда

1B. Агент Довбика подтвердил временный переход игрока в Динамо

Форвард сможет тренироваться с киевлянами

2. Андрей Пятов впервые сыграл за харьковский Металлист

Харьковчане уверенно победили дефлимпийскую сборную Украины

3. Шахтер хочет продать Мудрика – журналист

Ранее на молодого вингера был серьезный спрос в Европе

4. Суркис и Луческу провели тайную встречу, на которой решили судьбу Динамо

Владелец киевлян продолжит финансирование клуба

5A. Ужас в Краматорске. Ракеты прилетели на вокзал: 30 погибших, 100 раненых

Орки из рашки хотят посеять панику баллистическими ракетами Искандер

5B. Обстрел вокзала в Краматорске: минимум 50 жертв и 300 ранены

Погибли минимум 5 детей

6. Сестры Музычук пояснили позицию по поводу войны и письма к ФИДЕ

Лучшие украинские шахматистки высказались за отстранение сборных рф и рб

7. Президент Вереса: «Охранников моего дома в Ирпене расстреляли»

Иван Надеин – об ужасах войны

8. Премьер-министр Словакии заявил о передаче Украине системы С-300

Соседняя страна оказала важный вклад в обороноспособность украинской армии

9A. Десятая ракетка мира остановила Калинину в Чарльстоне

Ангелина не смогла обыграть Онс Жабер

9B. Ястремская не смогла пробиться во второй полуфинал в сезоне

Даяна завершила борьбу на соревнованиях в Колумбии

9C. Ольга САВЧУК: «Нужно дисквалифицировать всех российских теннисистов»

Капитан сборной Украины – о предстоящей встрече с американками и нападении российской армии

10. Головкин возвращается боем за два титула. Соперник – японец Мурата

Поединок, который не может получиться скучным