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Динамо возьмет Довбика, Пятов сыграл за Металлист, ракета по Краматорску

Главные новости за 8 апреля на Sport.ua

  • 09.04.2022 07:10
  • 561 просмотр
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Динамо возьмет Довбика, Пятов сыграл за Металлист, ракета по Краматорску
© СК Днепр-1. Артем Довбик

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 8 апреля.

1A. Динамо хочет взять Довбика в краткосрочную аренду
Фактически киевляне собираются устроить просмотр для перспективного форварда

1B. Агент Довбика подтвердил временный переход игрока в Динамо
Форвард сможет тренироваться с киевлянами

2. Андрей Пятов впервые сыграл за харьковский Металлист
Харьковчане уверенно победили дефлимпийскую сборную Украины

3. Шахтер хочет продать Мудрика – журналист
Ранее на молодого вингера был серьезный спрос в Европе

4. Суркис и Луческу провели тайную встречу, на которой решили судьбу Динамо
Владелец киевлян продолжит финансирование клуба

5A. Ужас в Краматорске. Ракеты прилетели на вокзал: 30 погибших, 100 раненых
Орки из рашки хотят посеять панику баллистическими ракетами Искандер

5B. Обстрел вокзала в Краматорске: минимум 50 жертв и 300 ранены
Погибли минимум 5 детей

6. Сестры Музычук пояснили позицию по поводу войны и письма к ФИДЕ
Лучшие украинские шахматистки высказались за отстранение сборных рф и рб

7. Президент Вереса: «Охранников моего дома в Ирпене расстреляли»
Иван Надеин – об ужасах войны

8. Премьер-министр Словакии заявил о передаче Украине системы С-300
Соседняя страна оказала важный вклад в обороноспособность украинской армии

9A. Десятая ракетка мира остановила Калинину в Чарльстоне
Ангелина не смогла обыграть Онс Жабер

9B. Ястремская не смогла пробиться во второй полуфинал в сезоне
Даяна завершила борьбу на соревнованиях в Колумбии

9C. Ольга САВЧУК: «Нужно дисквалифицировать всех российских теннисистов»
Капитан сборной Украины – о предстоящей встрече с американками и нападении российской армии

10. Головкин возвращается боем за два титула. Соперник – японец Мурата
Поединок, который не может получиться скучным

Источник — Sport.ua

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