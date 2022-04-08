Динамо хочет взять Довбика в краткосрочную аренду

Вчера руководство «Динамо» обратилось к боссам «Днепра-1» по поводу аренды форварда Артема Довбика, сообщает Игорь Цыганык.

По его информации, речь идет о сделке, которая будет рассчитана до окончания войны в Украине, из-за которой проведение всех внутренних турниров в стране приостановлено.

Довбик за несколько дней до начала российско-украинской войны получил повреждение, из-за чего проходил восстановление за границей.

Если физическое состояние будет позволять, то боссы «Днепра-1» в целом не против того, чтобы Довбик провел ряд товарищеских матчей за «Динамо» в рамках благотворительного турне, в которое отправилась киевская команда.

Напомним, ранее «Динамо» анонсировало, что на протяжении апреля-июня 2022 года проведет товарищеские матчи с ведущими командами Европы, среди которых «Боруссия» (Дортмунд, Германия), «Пари Сен-Жермен» (Париж, Франция), «Стяуа» (Бухарест, Румыния), «Легия» (Варшава, Польша), «Барселона» (Испания), «Милан» (Италия), «Бенфика» (Лиссабон, Португалия), «Аякс» (Амстердам, Нидерланды), «Спортинг» (Лиссабон, Португалия), «Базель» (Швейцария).