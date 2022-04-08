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Динамо хочет взять Довбика в краткосрочную аренду

Фактически киевляне собираются устроить просмотр для перспективного форварда

  • 08.04.2022 18:45
  • 4428 просмотров
  • 6 комментариев
Динамо хочет взять Довбика в краткосрочную аренду
© Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик (справа)

Вчера руководство «Динамо» обратилось к боссам «Днепра-1» по поводу аренды форварда Артема Довбика, сообщает Игорь Цыганык.

По его информации, речь идет о сделке, которая будет рассчитана до окончания войны в Украине, из-за которой проведение всех внутренних турниров в стране приостановлено.

Довбик за несколько дней до начала российско-украинской войны получил повреждение, из-за чего проходил восстановление за границей.

Если физическое состояние будет позволять, то боссы «Днепра-1» в целом не против того, чтобы Довбик провел ряд товарищеских матчей за «Динамо» в рамках благотворительного турне, в которое отправилась киевская команда.

Напомним, ранее «Динамо» анонсировало, что на протяжении апреля-июня 2022 года проведет товарищеские матчи с ведущими командами Европы, среди которых «Боруссия» (Дортмунд, Германия), «Пари Сен-Жермен» (Париж, Франция), «Стяуа» (Бухарест, Румыния), «Легия» (Варшава, Польша), «Барселона» (Испания), «Милан» (Италия), «Бенфика» (Лиссабон, Португалия), «Аякс» (Амстердам, Нидерланды), «Спортинг» (Лиссабон, Португалия), «Базель» (Швейцария).

Источник — Циганик LIVE

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Remark, 08.04.2022 20:16
    +1
    0665826283, 08.04.2022 20:01
    Якщо Довбик погодится, футбольна карьєра у нього покатится по наклонной! Динамо де гроблять футболістів! Шкода буде футболіста, а міг би грать в АПЛ.
    Так чё он не перешёл в АПЛ!? )))
    Ссылка
    online
    Yass, 08.04.2022 18:52 (изменен)
    +1
    Для сборной - самое то. Довбыку надо набрать форму до стыковых матчей
    Ссылка
    online
    Maks Maks, 08.04.2022 20:31
    0
    0665826283, 08.04.2022 20:01
    Якщо Довбик погодится, футбольна карьєра у нього покатится по наклонной! Динамо де гроблять футболістів! Шкода буде футболіста, а міг би грать в АПЛ.
    Динамо Київ - це клуб в якому грають 60% всіх гравців збірної України. Спробуй пояснити, чому перехід в Динамо Київ не потрібен Довбику?
    Ссылка
    online
    zelc006, 08.04.2022 19:56
    0
    Yass, 08.04.2022 18:52
    Для сборной - самое то. Довбыку надо набрать форму до стыковых матчей
    В нас Зюзя є! Він у формі суперовій!
    Ссылка
    online
    Павел Гришин, 08.04.2022 19:25
    0
    Да куда угодно ,для сборной форму набрал
    Ссылка
    online
    0665826283, 08.04.2022 20:01
    -3
    Якщо Довбик погодится, футбольна карьєра у нього покатится по наклонной! Динамо де гроблять футболістів! Шкода буде футболіста, а міг би грать в АПЛ.
    Ссылка
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